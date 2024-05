Sandra Huller raggiunge Ryan Gosling nel nuovo film sci-fi tratto dallo scrittore di The Martian

Dopo il successo di Anatomia di una caduta e La zona d'interesse, Sandra Huller è entrata nel cast di Project Hail Mary, film fantascientifico con Ryan Gosling protagonista e tratto dall'omonimo romanzo di Andy Weir, già autore di The Martian.

Il film ambientato nello spazio, è stato scritto da Drew Goddard e racconta la storia di una Terra ormai destinata al giorno del giudizio. L'insegnante di scienze Ryland Grace (interpretato da Ryan Gosling) viene incaricato di aiutare a risolvere il problema e si imbarca in una spedizione spaziale per salvare la razza umana. Alla regia della pellicola troveremo Phil Lord e Chris Miller, già apprezzati per The Lego Movie e 21 Jump Street e per aver prodotto la saga d'animazione Sony sullo Spider-Verse.

Anatomia di una caduta: un'immagine di Sandra Hüller

Weir ha venduto i diritti cinematografici del libro alla MGM all'inizio del 2020 per 3 milioni di dollari. Poi, nel marzo 2020, Gosling ha firmato per il ruolo di protagonista e la coppia Lord/Miller per la regia. Goddard, che in precedenza aveva adattato il romanzo d'esordio di Weir, Sopravvissuto - The Martian, per Ridley Scott, si è unito al progetto a luglio.

Lord e Miller alla regia dopo 10 anni

Project Hail Mary sarà la prima regia di Lord e Miller dopo il licenziamento da Solo: A Star Wars Story. Ciò significa che l'ultimo film che hanno diretto è stato 22 Jump Street del 2014. Hanno anche co-scritto Spider-Man: Across the Spider-Verse e The Lego Movie 2.

Lord e Miller avevano iniziato a dirigere Solo ma furono poi licenziati dalla Lucasfilm, dopo oltre quattro mesi e mezzo di lavoro, a circa tre quarti delle riprese principali. La Lucasfilm ha dichiarato che il licenziamento era dovuto a "divergenze creative", mentre EW ha riportato che Lord e Miller stavano andando fuori copione e stavano cercando di rendere il film più una commedia. Due giorni dopo è stato annunciato Ron Howard come loro sostituto.

Sony cambia strategia: i contenuti Marvel saranno decisi dagli autori di Spider-Man: Across the Spider-Verse

Qualche mese dopo, Lord e Miller hanno commentato il loro addio a Solo: A Star Wars Story: "L'esperienza delle riprese del film è stata meravigliosa. Abbiamo avuto un cast e una troupe e dei collaboratori incredibili. [...] Siamo davvero orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto sul film e auguriamo a tutti il meglio".