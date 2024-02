Ryan Gosling non esclude di esibirsi agli Oscar 2024 con I'm Just Ken: 'Sono aperto all'idea'

La serata di premiazione degli Oscar 2024 potrebbe regalare ai fan di Barbie un momento memorabile: Ryan Gosling ha infatti svelato che sarebbe disposto a esibirsi dal vivo.

L'attore canadese, alcune settimane fa, aveva scherzato insieme a Margot Robbie dichiarando che non sapeva nulla di una possibile esibizione, chiedendo poi se sarebbe stato in caso pagato o almeno accompagnato in macchina all'evento.

Il commento dell'interprete di Ken

L'Academy ha nominato nella categoria Miglior Canzone Originale anche I'm Just Ken e i fan di Barbie si stanno chiedendo da tempo se Ryan Gosling, in corsa anche come Miglior Attore Non Protagonista per la sua interpretazione, salirà sul palco per cantare il brano prodotto da Mark Ronson.

L'attore canadese, intervistato da Variety, ha ora dichiarato: "Non mi è stato ancora chiesto. Sarebbe troppo un rischio farmelo fare. Non so come funzionerebbe. Ma sono aperto all'idea".

Barbie, Eva Mendes difende Ryan Gosling dall'odio degli hater: "Orgogliosa del mio uomo"

Ronson, recentemente, aveva commentato l'ipotesi di proporre un'esibizione dichiarando: "Sarebbe grandioso. Ve lo ha confermato? Voglio saperlo... È il mio sogno! Lo è davvero".

In precedenza Gosling, rispondendo alle domande di W, aveva spiegato: "Non sono stato invitato. E non ci stavo pensando fino a quel momento, e ora penso solo a questo. Vieni pagato per cantare agli Oscar? Devi guidare da solo per arrivare? Che tipo di accordo è coinvolto? Almeno ti vengono a prendere?".