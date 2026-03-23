Ryan Gosling conquista anche il botteghino italiano, Notte prima degli esami 3.0 è quinto

Il nuovo film di Ryan Gosling, L'ultima missione: Project Hail Mary, ha "decollato" in testa al botteghino italiano seguendo il trend globale del film, segnando un debutto da 1,3 milioni di euro raccolti in 363 sale, e 52.172 presenze (dati Cinetel). Partenza fortissima per il film diretto da Phil Lord e Christopher Miller, forte di un budget di 200 milioni.

Gosling interpreta uno ex biologo molecolare, oggi placido insegnante di scuola che, dopo aver intuito un pericolo imminente per il pianeta Terra, si imbarca in una missione intergalattica per salvare il mondo dall'estinzione. La storia è ispirata al libro omonimo di Andy Weir, già autore di The Martian, alla base del blockbuster del 2015 di Ridley Scott con Matt Damon.

Fabio De Luigi e Virginia Raffaele in una scena di Un bel giorno

La posizioni dalla due alla quattro

Perde una posizione Jumpers - Un salto tra gli animali, ex numero uno che celebra il ritorno in grande di Pixar. La scatenata pellicola, incrementa di altri 783.000 euro i suoi incassi superando i 4,3 milioni di euro. A livello globale a raggiunto i 120,3 milioni di dollari in tre settimane dopo aver segnato la migliore apertura per un film d'animazione originale per lo studio fin da Coco, uscito nel 2017. Scoprite di più leggendo la nostra Jumpers - Un salto tra gli animali, recensione: il grande ritorno della Pixar.

A un'incollatura dal divertente film Pixar troviamo un'altra commedia, quella interpretata dal duo composto da Fabio de Luigi e Virginia Raffaele che analizziamo nella recensione di Un bel giorno. Nei panni di due innamorati dalla situazione familiare problematica, i due comici proseguono la loro marcia trionfale incassando altri 542.000 euro per un totale di 3,9 milioni. Anche la commedia di Rocco Papaleo, Il bene comune, non se la passa male, quarta con 1,2 milioni di euro.

Sabrina Ferilli in una scena di Notte prima degli esami 3.0

Il ritorno di Notte prima degli esami 3.0 e le altre posizioni

Tra le nuove uscite, Notte prima degli esami 3.0 di Tommaso Renzoni con Sabrina Ferilli nel cast si piazza al quinto posto con 435.285 euro e 58.279 spettatori in quattro giorni di programmazione. Debutto senza il botto per il nuovo capitolo della saga creata da Fausto Brizzi, qui in veste di sceneggiatore. I tempi cambiano, ma i sogni degli adolescenti sono sempre gli stessi. Purtroppo tale non è la loro affezione al cinema, almeno in questo caso visto che il film non ha segnato un debutto memorabile. vedremo prossimamente come proseguirà l'andamento degli incassi.