Notte prima degli esami 3.0: generazione Z e social nel trailer con Sabrina Ferilli

Una Professoressa temibile, uno studente impreparato, ma combattivo. Questa è l'immagine della maturità, uno dei punti cardine della vita di ogni studente, che emerge dal trailer di Notte prima degli esami 3.0. Vent'anni dopo il successo di Notte prima degli esami, la saga di Fausto Brizzi cambia ed evolve, offrendo uno spaccato della gioventù contemporanea, mantenendo però inalterati gli ingredienti che hanno fatto la fortuna del primo film: amori, sogni, musica, avventure e... studio, almeno per qualcuno.

Notte prima degli esami 3.0 arriverà al cinema a partire dal 19 marzo con 01 Distribution. Diretto da Tommaso Renzoni, che ha scritto il film insieme a Fausto Brizzi e Tommaso Renzoni, il film vede al centro della storia un giovane cast capitanato dall'attore e youtuber Tommaso Cassissa, nuovo protagonista di questo capitolo Con lui Adriano Moretti, Alice Lupparelli e Alice Maselli oltre alla cantante Ditonellapiaga.

Sabrina Ferilli è la nuova "Carogna": una prof tra rigore e ironia

Il trailer, che mostra le divertenti interazioni tra i maturandi aprendosi con la notizia dell'ammissione (imprevista) del protagonista Giulio, si concentra anche sul cast adulto, in particolare sulla Professoressa interpretata da Sabrina Ferilli, implacabile giustiziera della cultura che nasconde un punto debole, come intuirà Giulio dopo essere stato invitato a casa sua per colmare le lacune e prepararsi all'esame di maturità.

A fianco della Ferilli nel trailer vediamo anche Gianmarco Tognazzi nei panni di un comprensivo genitore di un'adolescente gender fluid, ma fanno parte del cast anche Sebastiano Somma, Pascale Reynaud e si segnala la partecipazione straordinaria di Antonello Venditti, il cui brano Notte prima degli esami è la principale fonte di ispirazione del franchise di Brizzi.

La trama di Notte prima degli esami 3.0

Alla vigilia della maturità, un gruppo di liceali romani si ritrova a vivere la sua ultima grande avventura insieme: mori segreti, tradimenti, amicizie messe alla prova e piani disperati per ingannare la prof più temuta della scuola, mentre si avvicina il giorno fatidico. Tra feste clandestine, motorini che sfrecciano nella notte e un viaggio improvvisato fino a Napoli, Giulio e i suoi amici dovranno affrontare il passaggio all'età adulta scoprendo che crescere significa anche sbagliare, perdonare e trovare il coraggio di dire finalmente la verità.