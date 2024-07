Ryan Gosling raggiunge quota 3 nomination agli Emmy grazie al Saturday Night Live

Ryan Gosling ha raggiunto quota 3 nomination anche agli Emmy, dopo aver ottenuto lo stesso numero di candidature qualche mese fa per gli Oscar.

L'Academy of Television Arts & Sciences ha infatti svelato i potenziali vincitori della sua 76esima edizione e l'attore canadese è presente grazie alla conduzione del Saturday Night Live che gli ha permesso di rientrare nella categoria Miglior Guest Star in una serie di genere comedy.

La puntata dei record

Il 13 aprile è andata in onda la memorabile puntata del Saturday Night Live in cui c'è stato spazio per sketch esilaranti come quello ispirato a Beavis & Butt-Head, o al fenomeno Barbenheimer, che ha dato vita a un numero musicale con l'aiuto di Emily Blunt, e al sequel di Incontri ravvicinati, in cui Kate McKinnon ha ripreso il ruolo della donna che è stata alle prese con gli alieni, ma vivendo un'esperienza non particolarmente positiva.

Il video in cui Ryan Gosling e Mikey Day interpretano gli iconici personaggi di Beavis e Butt-Head ha superato, solo su YouTube, quota 17 milioni di visualizzazioni e ha scatenato le richieste legate alla possibile realizzazione di un film live-action ispirato alla serie animata. I due attori hanno successivamente ripreso la parte dei due amici in occasione dell'anteprima americana di The Fall Guy, sorprendendo i presenti.

Mikey Day svela i retroscena dello sketch di Beavis & Butt-Head con Ryan Gosling: "Non sembravo umano"

L'episodio del Saturday Night Live ha inoltre conquistato la nomination come Miglior Regia in un Variety Show, oltre a quelli per il trucco e la direzione musicale.

Davanti al piccolo schermo si erano sintonizzati ben 8.9 milioni di spettatori dopo sette giorni, la cifra più alta dalla puntata condotta dalla cantante da Billie Eilish nel dicembre 2021. L'episodio condotto dall'interprete di Ken in Barbie è stato inoltre il più visto di sempre su Peacock, mentre gli sketch sono arrivati a oltre 56 milioni di spettatori.