Le pagine della nostra vita: Jessica Biel ha sostenuto il provino interamente ricoperta di sangue, ecco perché

La star di Settimo cielo aveva partecipato al casting per interpretare il personaggio che poi fu assegnato a Rachel McAdams.

Non tutti i provini vanno come ci si aspetta. Ospite del programma The View, Jessica Biel ha raccontato un casting bizzarro al quale partecipò nei primi anni 2000.

Il provino era per trovare la protagonista de Le pagine della nostra vita, classico romantico con protagonista Ryan Gosling. Biel avrebbe potuto interpretare Allie al posto di Rachel McAdams ma qualcosa andò storto.

Il pessimo provino di Jessica Biel per Le pagine della nostra vita

In quel periodo, Jessica Biel stava lavorando a Non aprite quella porta nel 2003, e potenzialmente poteva essere il ruolo che avrebbe potuto cambiarle la carriera.

Jessica Biel in una scena di Non aprite quella porta

"Ryan [Gosling] e il regista [Nick Cassavetes] vennero nella mia roulotte sul set" ha raccontato Biel "e facemmo il provino lì, nella mia roulotte. Non ottenni la parte". Fu un provino davvero particolare per Jessica Biel, che ancora oggi lo ricorda.

Un provino con il corpo sporco di sangue

C'è un momento particolarmente impresso nella mente di Jessica Biel, che in quel momento era ricoperta di sangue a causa delle scene che stava girando nell'horror:"Mi ricordo solo di aver avuto addosso del sangue e di avere una canottiera bianca. Mi tolsi il cappello da cowboy e dissi che andava bene e avremmo potuto. Avrei potuto innamorarmi di lui". Il provino per il ruolo lo fecero anche Britney Spears, Reese Witherspoon, Kate Beckinsale e Jennifer Lawrence.

Ryan Gosling in una scena de Le pagine della nostra vita

Il film racconta la storia d'amore tra Allie (Rachel McAdams) e Noah (Ryan Gosling) che supera anni, differenze sociali e ostacoli esterni che intervengono. Le pagine della nostra vita è tratto dall'omonimo best-seller di Nicholas Sparks.

Le riprese del film diretto da Nick Cassavetes, sono state teatro anche della nascita di un vero sentimento tra i due protagonisti del film, Ryan Gosling e Rachel McAdams, che si frequentarono dal 2005 al 2007.