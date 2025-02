Rust: la tragica morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins diventa un documentario

Un nuovo documentario prodotto da Hulu racconta la tragica morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins sul set del film Rust del 2021.

Diretto e prodotto da Rachel Mason, Last Take: Rust and the Story of Halyna si propone di "portare gli spettatori all'interno di quel tragico giorno e delle sue conseguenze, attraverso le testimonianze di chi lo ha vissuto in prima persona". La premiere è prevista per l'11 marzo.

Il caso di Rust

Il 21 ottobre 2021, una pistola di scena impugnata dall'attore Alec Baldwin ha sparato un proiettile vero sul set di Rust, uccidendo Hutchins e ferendo il regista del film, Joel Souza. Hulu sottolinea che il documentario intreccerà le testimonianze di chi era presente quel giorno sul set, così come quelle di chi, come Mason, ha perso una cara amica e collega e continua a fare i conti con il trauma delle conseguenze.

Baldwin, che ha sempre sostenuto che la pistola abbia sparato da sola, è stato inizialmente accusato di omicidio colposo, insieme all'armiera di Rust, Hannah Gutierrez-Reed. Quest'ultima è stata condannata, mentre il caso contro Baldwin è stato successivamente archiviato a causa di errori da parte dell'ufficio del procuratore distrettuale del New Mexico.

Sebbene il caso fosse stato riaperto all'inizio del 2024, a dicembre l'ufficio del procuratore generale del New Mexico, Raul Torrez, ha deciso di non proseguire l'appello a nome dell'accusa.

I dettagli del progetto

"Halyna mi era cara per molte ragioni", ha dichiarato Mason in un comunicato. "Non solo era un'amica, ma anche una collega. Quando era viva, non avrei mai immaginato di fare un film su di lei. Il mio sogno era di collaborare con lei in molti altri progetti, supportandola in tutti i film che avrebbe sicuramente realizzato".

Last Take: Rust and the Story of Halyna è un documentario originale Hulu prodotto da Julee Metz, Kate Barry, Jon Bardin e Will Cohen per Story Syndicate, insieme a Jessica Grimshaw, Nick Shumaker e Jennifer Sears per Anonymous Content. Tra i produttori esecutivi figurano Dan Cogan, Liz Garbus e Tommy Coriale di Story Syndicate, Lizzie Fox e Casey Meurer di Concordia Studio, David Levine e Matthew Hutchins di Anonymous Content.