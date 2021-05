Russell Crowe: il Gladiatore commenta il derby Roma Lazio e scatena l'inferno

Russell Crowe, celebre per il suo ruolo ne Il gladiatore, ha commentato su Twitter il derby Roma-Lazio, scatenando l'inferno tra i commentatori. L'attore australiano di origine neozelandese, da anni molto legato all'Italia e alla città di Roma in particolare, ha commentato la partita ieri, scrivendo semplicemente "Lazio v Roma", ribadendo la sua già espressa preferenza per la squadra biancoceleste.

Il gladiatore: un momento del film

Come potete vedere nel tweet qui sopra, Crowe non si è spinto oltre la semplice dichiarazione, ma ciò è bastato per generare commenti spiritosi, molti dei quali legati proprio alla sua performance ne Il gladiatore. C'è chi ha ironizzato con un "Forza Roma", corredato dalla foto di Crowe al fianco di Francesco Totti mentre i due tengono in mano la maglia celebrativa con su scritto "Maximus 10", riferimento a Massimo Decimo Meridio. C'è chi ha scritto a mo' di spoiler "Alla fine il gladiatore muore", e chi ha elegantemente commentato "Attaccate ar cazzo Russell, ho sempre tifato pe Commodo!".

Il giorno sbagliato: Russell Crowe in una scena

Russell Crowe è attualmente nella sua natia Australia per girare Thor: Love and Thunder, atteso film Marvel dove, stando a quanto lui stesso ha dichiarato, lo vedremo nei panni di Zeus, il sovrano delle divinità greche. Questo lo rende uno dei tanti attori ad essere apparso sia nell'universo Marvel che in quello DC, avendo lui indossato i panni di Jor-El, il padre biologico di Superman, nel DC Extended Universe. Quest'anno invece sarà nel cast dell'horror The Georgetown Project.

Sul set del film Marvel c'è stato l'incontro con Chris Hemsworth, il quale gli ha chiesto se fosse possibile collaborare sul più volte annunciato sequel della storia di Massimo Decimo Meridio, che a un certo punto aveva una sceneggiatura in cui il gladiatore veniva resuscitato dagli dèi e trasformato in un guerriero immortale. Al momento non è chiaro quale sarebbe il ruolo di Russell Crowe nel progetto, che nella sua incarnazione attuale dovrebbe avere come protagonista Lucio, il figlio di Lucilla.