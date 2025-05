Russell Crowe e Zucchero insieme nella cover dei Pearl Jam 'Just Breathe' (VIDEO)

Russell Crowe e Zucchero insieme in un duetto rock melodico. Il brano prescelto è la cover dei Pearl Jam Just Breathe, contenuta nella deluxe edition di DISCOVER II, il secondo progetto di cover in cui Zucchero rivisita alcuni dei brani preferiti e delle canzoni che ha amato di più, reinterpretandole con il suo tocco personale.

Il video diretto da Russell Crowe, lanciato oggi sul canale YouTube, contiene scene immerse nella natura, valorizzata da luci artificiali e colori pastellati, in cui Zucchero, che suona la chitarra seduto su una panchina, e Crowe, eseguono la hit in compagnia del loro cani.

La collaborazione, nata da un incontro avvenuto a Sydney durante lo scorso tour mondiale di Zucchero e poi consolidata nel tempo, è contenuta nell'album di cover in cui trovano spazio anche i singoli Amor Che Muovi Il Sole, Acquarello e Una Come Te. Oltre a Russell Crowe, Zucchero ospita anche interventi di Paul Young, Oma Jali, Jack Savoretti, Irene Fornaciari e Salmo.

La carriera di cantante di Russell Crowe

In pochi sanno che prima di diventare attore, Russell Crowe ha provato a sfondare nel mondo musicale neozelandese con lo pseudonimo di Russ Le Roq, pubblicando numerosi singoli. Il trasferimento in Australia all'età di 21 anni lo ha spinto a perseguire la via della recitazione, ma Crowe non ha mai abbandonato la sua prima passione, continuando a esibirsi e incidere dischi con varie band tra cui i 30 Odd Foot of Grunts e The Gentlemen Barbers, di cui è attualmente leader.

Qui trovate il resoconto del concerto di Russell Crowe di Castiglioncello, una delle numerose date del lunghissimo tour estivo che ha visto l'attore saltare in su e in giù nella penisola per esibirsi col suo super gruppo, documentando l'amore per il Bel Paese sui suoi social media tanto da inserire in scaletta la cover di Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri.