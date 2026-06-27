Scomparsa nella Death Valley stasera in TV: trama, cast e durata del thriller di Rai 2

Una famiglia resta bloccata nella Death Valley e la figlia adolescente scompare senza lasciare traccia. Ecco la trama, il cast, la durata e tutte le curiosità sul thriller in prima visione su Rai 2.

Appuntamento con il thriller questa sera, sabato 27 giugno, su Rai 2. Alle 21.20, nell'ambito del ciclo Nel segno del giallo, dedicato ai film tra suspense e mistero, va in onda in prima visione assoluta Scomparsa nella Death Valley. La pellicola porta gli spettatori tra gli scenari suggestivi e inquietanti della celebre Valle della Morte, in California, dove una vacanza in famiglia si trasforma improvvisamente in un incubo dopo la misteriosa scomparsa di una ragazza.

La trama: un incubo sotto il sole della California

La trama entra nel vivo nel cuore del deserto californiano. Una famiglia si ritrova appiedata a causa di un improvviso guasto automobilistico in uno dei luoghi più inospitali e isolati del pianeta. La situazione precipita drasticamente quando la figlia adolescente sparisce misteriosamente senza lasciare traccia. Disperati, i genitori chiedono aiuto allo sceriffo locale e ai pochissimi abitanti della cittadina più vicina, che si mobilitano immediatamente per far partire le ricerche.

Tuttavia, dietro la facciata solidale della piccola comunità si nascondono ombre inquietanti: qualcuno che vive nei dintorni custodisce infatti un terribile e doloroso segreto, e la corsa contro il tempo per ritrovare la ragazza si trasformerà in un pericoloso labirinto di bugie.

Matthew Pohlkamp, Aryè Campos e Ava Bianchi

Cast, curiosità e durata di Scomparsa nella Death Valley

Diretto da Kaila York, Scomparsa nella Death Valley punta su un'atmosfera carica di suspense, sfruttando gli spettacolari paesaggi desertici della California come elemento narrativo capace di amplificare il senso di isolamento e pericolo. Il cast è composto da Aryè Campos, Matthew Pohlkamp, Ava Bianchi e Katherine Joan, protagonisti di una vicenda che alterna momenti di forte tensione psicologica a un'indagine ricca di misteri.

Realizzato per il network USA Lifetime, il film si inserisce perfettamente nel ciclo Nel segno del giallo di Rai 2, dedicato agli appassionati di thriller e crime movie. La narrazione mantiene alta la suspense fino al finale, offrendo una storia costruita attorno ai temi della scomparsa, dei segreti nascosti e della lotta di due genitori disposti a tutto pur di ritrovare la propria figlia. Il film dura circa 85 minuti e ci terrà compagnia fino alle 23:00 per lasciare spazio a un nuovo episodio di Dark Lines.