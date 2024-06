"Sarà perché ti amo...", Russell Crowe che canta i Ricchi e poveri (e poi si scusa) fa impazzire i social

L'estate musicale italiana sarà all'insegna di Russell Crowe. Il divo premiato con l'Oscar per Il gladiatore ha deciso di dedicarsi alla sua seconda passione, la musica, esibendosi con la sua band The Gentlemen Barbers in lungo e in largo per lo Stivale. E quale occasione migliore del debutto del tour, al via stasera a Cervinia, per dimostrare di avere una conoscenza approfondita della musica italiana citando l'immortale Sarà perchè ti amo dei Ricchi e Poveri?

Nell'ultimo video postato sul suo account X, Russell Crowe pronuncia in perfetto (o quasi) italiano i nomi delle città che ospiteranno le date del suoi tour invitando i fan a venire a trovarlo e concludendo il video con una citazione di Sarà perché ti amo.

Nel post che accompagna il video, il divo si scusa simpaticamente con la band italiana scrivendo: "Con affetto e scuse a Ricchi e Poveri!". A questo punto ci auguriamo una pronta risposta da parte dei Ricchi e Poveri. E visto che anche i membri attuali della band, Angela Brambati e Angelo Sotgiu, sono in tour a loro volta, niente ci vieta di sognare un incontro sul palco che farebbe la gioia dei fan.

Spazio alla musica. E il cinema?

Se l'estate di Russell Crowe sarà interamente dedicata alla sua attività musicale, resta da capire quando l'attore tornerà sul set. Dopo aver visto in azione nel cupo L'Esorcismo - Ultimo Atto, dove interpreta un attore la cui labile psiche viene fagocitata dal personaggio che è chiamato a interpretare in un horror, Crowe ha anticipato il prossimo ritorno nei panni di un altro esorcista, il prete vespista Padre Gabriele Amorth, nel sequel dell'hit L'esorcista del papa, che dovrebbe dar vita a un franchise.

Prossimamente vedremo Russell Crowe nel cinecomic Sony Kraven il Cacciatore, nei panni del padre del protagonista, e in Nuremberg, pellicola a sfondo storico che vede l'attore nel ruolo dell'ufficiale nazista Hermann Göring. Le prime foto di scena di Nuremberg hanno anticipato una nuova mimetica performance del divo.