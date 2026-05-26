Russell Crowe e le regole per interagire con i fan: "Me ne vado se qualcuno si comporta da idiota"

La star australiana, mentre era a Parigi, ha preso il controllo della folla che lo attendeva fuori dal suo hotel stabilendo delle semplice regole.

Russell Crowe ha dovuto gestire un gruppo di fan mentre si trovava nella città di Parigi, dimostrando di avere idee chiare su come stabilire dei limiti da non superare.

La star australiana stava uscendo dal suo hotel quando si è rivolto alle tante persone presenti avvertendo come dovevano comportarsi.

Le 'regole' della star

Rivolgendosi ai fan, Russell Crowe ha spiegato, dimostrando quello che voleva dire anche a gesti per farsi capire a prescindere dalle barriere linguistiche: "Restate dove siete, non spingetemi e verrò da voi".

L'attore, che ha assistito ad alcuni match del Roland Garros durante il weeekend, ha proseguito ribadendo: "Date spazio a tutti. Appena qualcuno si comporta da idiota, me ne vado. Chiaro?".

Dopo aver ottenuto l'attenzione da parte dei presenti e aver chiarito come avrebbero dovuto comportarsi, Crowe ha quindi iniziato a rilasciare autografi. Quando un fan gli ha però chiesto, insistendo, di aggiungere il nome Maximus, il suo personaggio nel film cult Il gladiatore, l'attore ha rifiutato e ha rivolto l'attenzione a un'altra persona.

Ecco il video:

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La spiegazione di Crowe

Il video dell'interazione con i fan è diventato virale sui social e Crowe ha deciso di intervenire dopo aver visto alcuni commenti negativi per quanto accaduto e critiche rivolte al suo comportamento.

L'attore, che ritornerà prossimamente protagonista nelle sale con il reboot di Highlander accanto a Henry Cavill, ha scritto: "Clickbait. Tutti hanno ottenuto il loro autografo e selfie, il passaggio verso l'hotel è stato lasciato libero per gli ospiti e sono comunque arrivato in aeroporto in tempo".

Russell ha voluto ribadire, concludendo il suo messaggio: "Un uomo, nessuna sicurezza. Tutto a posto. Qual è il vostro problema?".