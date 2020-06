Russell Crowe: i suoi figli hanno scelto di trascorrere la quarantena lontano da lui, ecco perché

La star australiana Russell Crowe ha svelato il motivo per cui i due figli adolescenti hanno deciso di trascorrere la quarantena in città, lontano dal genitore.

I figli di Russell Crowe hanno preferito trascorrere la quarantena separati da lui, a Sidney, per un motivo esilarante che il divo australiano ha prontamente rivelato.

The Nice Guys: Russell Crowe in una scena del film

Nel corso dell'ospitata virtuale al Tonight Show con Jimmy Fallon, Russell Crowe ha svelato che i suoi figli adolescenti Charles e Tennyson hanno deciso di trascorrere la quarantena a Sydney mentre lui si trovava nella sua proprietà nei boschi:

"Quando è scattato l'obbligo di distanziamento sociale, hanno tenuto le scuole aperte ancora per un po', così c'era confusione su dove andare. Poi, alla fine della giornata, i miei figli hanno deciso di isolarsi a Sydney. Ero un po' offeso perché ero nei boschi, abbiamo questa proprietà con spazi aperti, è fantastico stare qui. Ma loro mi hanno risposto 'No, no, papà, abbiamo preso la decisione di isolarci nella parte più popolata del nostro paese, circondate dalle aree più infette'. Gli ho detto 'Ragazzi, posso chiedervi perché?' E mio figlio minore, che è troppo sincero, ha risposto 'Perché abbiamo Uber che ci porta il cibo a domicilio.'"

