Rush Hour 4, Jackie Chan e Chris Tucker vogliono uno stipendio da capogiro per il film

Per tornare nei loro rispettivi ruoli per la quarta volta, i due attori starebbero contrattando uno stipendio molto più alto delle ultime volte e questo starebbe bloccando la produzione

Dopo le voci che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe voluto vedere un quarto episodio di Rush Hour, la Paramount ha accolto questo desiderio e ha messo in sviluppo il film.

Tuttavia, nelle ultime ore sembra che il progetto si sia bloccato a causa delle richieste dei due protagonisti assoluti della saga, Jackie Chan e Chris Tucker.

Un wallpaper di Jackie Chan e Chris Tucher nel film Rush Hour 3

Jackie Chan e Chris Tucker, stipendio folle per Rush Hour 4?

L'ultima indiscrezione di Puck afferma che, nonostante la produzione miri a iniziare le riprese già entro quest'estate, Chris Tucker e Jackie Chan non hanno ancora firmato il contratto e le parti sembrano essere molto distanti tra loro per quanto riguarda il compenso.

Secondo il sito, le riprese estive previste in Cina, Africa e Arabia Saudita sono state rinviate e l'inizio della produzione è ora previsto non prima di settembre. Inoltre, gran parte del budget previsto per il film, compreso tra 115 e 120 milioni di dollari, proviene da investitori mediorientali, e l'instabilità nella regione, incentrata sul conflitto con l'Iran, ha sollevato dubbi sulla possibilità che tale finanziamento venga mantenuto.

Un altro dettaglio importante da sottolineare è che, oltre al fatto che Chan e Tucker non abbiano ancora firmato il contratto, non è stato ancora annunciato pubblicamente uno sceneggiatore per Rush Hour 4.

Wallpaper del film Rush Hour - Missione Parigi, con Chris Tucker e Jackie Chan

Un quarto film può funzionare dopo tutti questi anni?

In precedenza, Puck aveva anche parlato con un dirigente che in passato ha lavorato con Ratner. Secondo lui, Rush Hour 4 potrebbe funzionare, ma ha comunque avvertito che il tempo trascorso tra un capitolo e l'altro renderà più complicato questo tipo di valutazioni.

"Ci sono alcuni franchise che sono morti, scomparsi e finiti, ma penso che il passare di un periodo di tempo significativo tra un capitolo e l'altro cambi le carte in tavola". Secondo il dirigente, la risposta sta nel chiedersi se "ci sia motivo di credere che il pubblico provi ancora affetto per i personaggi. 'Al pubblico di tutto il mondo interessa?' è una questione diversa".