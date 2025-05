Rush Hour 3, Jackie Chan ricorda la produzione del film: "Avevamo un budget enorme, non è stato un bene"

Jackie Chan ha partecipato a un'intervista video di BuzzFeed in vista della prossima uscita di Karate Kid: Legends e gli è stato chiesto di fare una classifica dei film della trilogia di Rush Hour in ordine di gradimento.

Con Chan e Chris Tucker, i film di Rush Hour rimangono tra i più grandi e memorabili della filmografia di Chan. La trilogia ha incassato 849 milioni di dollari in tutto il mondo tra il 1998 e il 2007.

"Non lo so", ha risposto titubante Chan, resistendo a dare una risposta prima di riassumere finalmente il suo pensiero: "Sai cosa, il primo: pochi soldi, poco tempo. Abbiamo girato come se ci dicessero: 'Vai, vai, vai, vai'. Il secondo: molti soldi, molto tempo. Il terzo: troppi soldi, troppo tempo. Troppi soldi non sono mai un bene".

Gli incassi della trilogia e le speranze per Rush Hour 4

Jackie Chan e Chris Tucker in una scena del film Rush Hour - Missione Parigi

Il giudizio di Chan sulla trilogia è in linea con il successo critico e commerciale di ciascun film. L'originale Rush Hour - Due mine vaganti, il preferito di Chan, ha avuto un budget di 35 milioni di dollari e ne ha incassati 244 in tutto il mondo nel 1998. Il sequel, uscito nel 2001, realizzato con 90 milioni di dollari, ha incassato un numero ancora maggiore di 347 milioni di dollari in tutto il mondo. Il terzo capitolo del 2007, invece, è sceso a 258 milioni di dollari, nonostante un budget di 140 milioni di dollari. Anche il successo di critica per ogni capitolo è andato via via diminuendo.

Un wallpaper di Jackie Chan e Chris Tucher nel film Rush Hour 3

Chan a un certo punto nel 2022 aveva affermato che Rush Hour 4 era in fase di sviluppo, anche se la New Line Cinema non ha mai annunciato formalmente un quarto film. Anche il co-protagonista della saga, Chris Tucker, aveva espresso il suo desiderio di tornare per un nuovo film nello stesso periodo.

"Vedrete un sacco di roba buona in arrivo, ma sarà di un altro livello", aveva detto Tucker. "È questo che mi piace... sono entusiasta. Non sarà quello che siete abituati a vedere... Rush Hour 4 è qualcosa che probabilmente inserirò nel mio calendario perché adoro lavorare con Jackie".