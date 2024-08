Rush Hour 4: il coinvolgimento del regista Brett Ratner spaventa gli Studios

Rush Hour 4, con Jackie Chan e Chris Tucker, è stato proposto a diversi studios. C'è solo un problema... Brett Ratner ha fatto parte del pitch come potenziale regista e produttore del progetto, nonostante non abbia lavorato a Hollywood negli ultimi sette anni.

Nel 2017, durante l'apice del #MeToo, Ratner ha dovuto affrontare molteplici accuse di cattiva condotta e molestie sessuali. Il regista è stato immediatamente abbandonato dalla sua agenzia ed è stato considerato come una persona non grata nell'industria. Dal canto suo, Ratner ha negato con forza tutte le accuse di cattiva condotta sessuale.

THR riporta che il coinvolgimento di Ratner è stato un motivo di rifiuto del progetto per diversi studios, tra cui Paramount e Sony, a cui è stato offerto il pacchetto.

Non è che Ratner non abbia mai tentato un ritorno da quando le accuse sono emerse più di sette anni fa. Nel 2021 avrebbe dovuto dirigere un suo progetto di lunga data, un biopic sul duo R&B in disgrazia Milli Vanilli. Tuttavia, un forte contraccolpo, tra cui una condanna da parte di Time's Up, lo ha costretto a rinunciare.

La famosa serie di film

Rush Hour è stata una trilogia poliziesca di immenso successo che ha contrapposto l'icona delle arti marziali Jackie Chan al comico dalla parlantina veloce Chris Tucker. Insieme, i film hanno incassato milioni di dollari in tutto il mondo e sono stati molto popolari in Cina, un mercato che Hollywood non riesce sempre a penetrare.

Un wallpaper di Jackie Chan e Chris Tucher nel film Rush Hour 3

Per anni, Chan e Tucker hanno dichiarato che Rush Hour 4 era in fase di sviluppo, lasciando gli spettatori curiosi di sapere quando arriverà il film. Più recentemente, Tucker ha affermato che il sequel sarebbe stato uno dei suoi prossimi progetti.

Tra il 1998 e il 2007 Ratner ha diretto tre pellicole, Rush Hour - Due mine vaganti, Colpo grosso al Drago Rosso - Rush Hour 2 e Rush Hour - Missione Parigi, che hanno incassato più di 850 milioni.