La ruota del tempo 3: primo teaser e data di uscita della terza stagione

La terza stagione de La Ruota del Tempo si avvicina. Proprio oggi, durante la convention CCXP24 di San Paolo, Prime Video ha annunciato la data di debutto della nuova stagione, insieme al primo teaser ufficiale. La serie fantasy con Rosamund Pike debutterà il 13 marzo sulla piattaforma streaming. Potete vedere il video qui sotto.

La trama e il cast della prossima stagione

Nel teaser, Moiraine (Rosamund Pike) avverte di aver visto molti futuri, e in nessuno di essi lei e Rand al'Thor (Josha Stradowski), il giovane che potrebbe detenere il destino dell'umanità come Drago Rinato, sopravvivono.

La descrizione di Prime Video per la terza stagione de La Ruota del Tempo recita: "Le minacce contro la Luce si moltiplicano: la Torre Bianca è divisa, gli Ajah Neri sono liberi, vecchi nemici tornano ai Fiumi Gemelli e i Forsaken rimasti sono all'inseguimento del Drago... compresa Lanfear (Natasha O'Keeffe), la cui relazione con Rand segnerà una scelta cruciale tra Luce e Oscurità per entrambi. Mentre i legami con il suo passato iniziano a sciogliersi e il suo potere corrotto si rafforza, Rand diventa sempre più irriconoscibile per le sue più strette alleate, Moiraine ed Egwene (Madeleine Madden). Queste potenti donne, che hanno iniziato la serie come insegnante e studentessa, devono ora lavorare insieme per impedire che il Drago passi all'Oscurità, a qualunque costo".

Oltre a Pike e a Stradowski, il cast della serie comprende anche Daniel Henney, Zoë Robins, Marcus Rutherford, Dónal Finn, Ceara Coveney, Kate Fleetwood, Ayoola Smart e Kae Alexander.

Prodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios, La Ruota del Tempo è basata sulla serie di romanzi fantasy più venduti di Robert Jordan. Rafe Judkins ha adattato i libri e funge da showrunner, producendo anche esecutivamente.