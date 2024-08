Glen Powell contattato dai Marvel e dai DC Studios?

La star di Twisters, Glen Powell, ha parlato dei Marvel e dei DC Studios, spendendo parole di elogio per entrambi.

La stella di Glen Powell è in ascesa. Dopo aver entusiasmato gli spettatori con Top Gun: Maverick e Tutti tranne te, l'attore ha recentemente fatto lo stesso con Hit Man e Twisters. Il prossimo ruolo sarà quello di un supereroe?

Sebbene non tutti gli attori di Hollywood siano desiderosi di unirsi a un grande franchise Marvel o DC, Powell ha dichiarato a The Playlist di essere un fan di entrambi i mondi. L'attore non ha confermato che vestirà i panni di un eroe o di un cattivo, ma sembra almeno che sia aperto all'idea.

Il cavaliere oscuro - Il ritorno, Glen Powell: "Tom Hardy mi ha quasi mandato al pronto soccorso"

Le parole dell'attore

"Sapete, non ho mai ricevuto una chiamata dalla DC o dalla Marvel", ha dichiarato Powell, confermando di non essere ancora stato contattato per un ruolo in un cinecomic, "Ma sono un fan di tutto ciò che fanno".

Tutti tranne te: Glen Powell in una scena imbarazzante

"Ho appena visto Deadpool & Wolverine. Mi sono divertito da morire. Penso che quello che Shawn Levy e Ryan Reynolds hanno fatto con questo film sia straordinario e sia così divertente per il pubblico. Faccio il tifo per loro e amo quello che fanno".

"Penso che quello che James Gunn, Peter Safran stanno facendo alla DC sarà davvero, davvero grande per quel business", ha aggiunto. "Quindi, sì, faccio il tifo per tutti loro. Sono un grande fan dei film".

A maggio, Powell aveva confermato di non essere tra gli attori che avevano fatto il provino per il nuovo Uomo d'Acciaio del DCU. "Ma ero sul set di Twisters con il nuovo Clark Kent David Corenswet quando ha ricevuto la chiamata", ha detto. "È un grande e se lo merita".

"Sono sempre stato un tipo da Batman. Farei un'interpretazione selvaggia di Batman. Sicuramente non sarebbe un tono alla Matt Reeves - probabilmente sarebbe più vicino a Keaton".

Twisters: Glen Powell in un momento del film

Con Robert Pattinson che dovrebbe continuare a interpretare Batman, non sarebbe male che il Crociato incappucciato del DCU fosse molto diverso (sarà anche padre di Damian Wayne, alias Robin). Durante l'intervista abbiamo anche appreso che Powell ha "sbagliato" il provino per interpretare Captain America nel Marvel Cinematic Universe... e poi è stato vicino a ottenere il ruolo di protagonista in Solo: A Star Wars Story del 2018. "Ora posso scherzarci su", ricorda, "Ma ho mandato all'aria l'audizione finale".

Solo il tempo ci dirà se Powell avrà mai un ruolo da supereroe. Batman rimane la proposta più popolare tra i fan ed è un ruolo importante del DCU che Gunn e Safran non hanno ancora scelto. Si tratta però di un impegno enorme e, in questa fase della sua carriera, potrebbe essere una richiesta troppo grande per Powell.