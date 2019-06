Runaways: la prima stagione della serie Marvel da stasera su Rai4

Runaways, la nuova serie Marvel, arriva finalmente in prima visione su Rai4 a partire da stasera: appuntamento alle 21.15!

Da stasera su Rai4, ogni giovedì alle 21:15, appuntamento in prima visione con la prima stagione di Runaways, recente serie Tv firmata Marvel Television, tratta dall'omonima serie a fumetti ideata da Brian K. Vaughan e Adrian Alphona.

A differenza di molti eroi creati da Stan Lee, i protagonisti di Runaways non solo hanno superpoteri ma, aggirandosi in un modo immerso nel soprannaturale, riescono a fare prodigi grazie a tecnologie extraterrestri e marchingegni fuori dal comune. La serie Tv, ideata da Josh Schwartz e Stephanie Savage, da un soggetto dello stesso Brian K. Vaughan, rimane molto fedele alla controparte su carta e ambienta le proprie avventure nell'ambito del Marvel Cinematic Universe, dove si muovono anche i celebri film sugli Avengers e la serie tv Agents of S.H.I.E.L.D.

Locandina di Runaways

Runaways racconta le peripezie di un gruppo di sei adolescenti che scoprono un mondo a loro ignoto, fatto di magia e creature aliene, di cui fanno parte i loro genitori, membri di una setta occulta chiamata Pride. I membri di questa setta agiscono come una vera e propria organizzazione criminale, ma quando i sei ragazzi scoprono il coinvolgimento dei loro genitori, decidono di operare in gruppo per fermare le azioni malvagie di questi supercriminali, a costo di scontrarsi con i loro cari.

In un cast composto prevalentemente da giovani e talentuosi attori emergenti, possiamo riconoscere i volti dei veterani Julian McMahon (Nip/Tuk, I Fantastici 4, RED), Annie Wersching (Extant, The Vampires Diaries) e Kevin Weisman (X-Files, Ghost Whisperer, Black List).