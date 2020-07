Marvel's Runaways 3, la terza e ultima stagione è disponibile su Disney+

Marvel's Runaways, la terza e ultima stagione inedita in Italia è ora disponibile per lo streaming su Disney+.

Marvel's Runaways 3, la terza e ultima stagione dello show creato da Josh Schwartze Stephanie Savage approda finalmente in Italia, e da oggi tutti gli episodi sono disponibili per la visione sulla piattaforma streaming Disney+.

I ragazzi son tornati, assieme ai loro poco raccomandabili genitori e... Alcune nuove conoscenze, come ad esempio Morgan Le Fay, il nuovo supervillain interpretato da Elizabeth Hurley.

Secondo la sinossi ufficiale, "In una terza stagione ricca d'azione, i Runaways sono alla ricerca febbrile dei compagni che sono stati catturati, Chase, Gert e Karolina. I ragazzi si trovano faccia a faccia con un nemico irrefrenabile che ha preso di mira Leslie, o meglio, il figlio che porta in grembo. Nico trascina tutti in un reame oscuro dove la sua sovrana, Morgan Le Fay, a cui presta il volto Elizabeth Hurley, darà prova di essere un'avversaria molto più temibile di quelli incontrati finora"

Ma non solo feroci avversari per i nostri eroi: la terza stagione di Runaways porta con sé anche l'atteso crossover con un'altra serie targata Marvel Television, Cloak & Dagger - anch'essa purtroppo cancellata -, e la presenza di Olivia Holt (Tandy Bowen/Dagger) e Aubrey Joseph (Tyrone Johnson/Cloak) in due degli episodi.

Che aspettate, allora? Andate su Disney+ e premete il tasto play per godervi tutte le stagioni di Marvel's Runaways 3.