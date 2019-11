Runaways 3: il nuovo trailer dell'ultima stagione!

Runaways 3 arriverà su Hulu il 13 dicembre e il nuovo trailer regala molte anticipazioni riguardanti lo show, tra cui anche delle immagini del crossover con Cloak & Dagger.

Nel video condiviso online si vedono i giovani che incontrano un nuovo problema: Morgan le Fay che rappresenta una minaccia per più di una dimensione, nonostante i giovani cerchino di sconfiggerla.

Il trailer dell'ultima stagione che verrà realizzata dà inoltre spazio a lotte, poteri, pericoli e nemici che vogliono controllare Leslie e suo figlio, che deve ancora nascere.

Runaways racconta le peripezie di un gruppo di sei adolescenti che scoprono un mondo a loro ignoto, fatto di magia e creature aliene, di cui fanno parte i loro genitori, membri di una setta occulta chiamata Pride. I membri di questo gruppo agiscono come una vera e propria organizzazione criminale, ma quando i sei ragazzi scoprono il coinvolgimento dei loro genitori, decidono di operare in gruppo per fermare le azioni malvagie di questi supercriminali, a costo di scontrarsi con i loro cari.

I protagonisti sono Rhenzy Feliz, Lyrica Okano, Virginia Gardner, Ariela Barer, Gregg Sulkin, Allegra Acosta, Annie Wersching, Ryan Sands, Angel Parker, Ever Carradine, James Marsters, Kevin Wesiman, Brigid Brannagh, James Yaegashi, Brittany Ishibashi, ed Elizabeth Hurley.