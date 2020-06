Marvel's Runaways 2: il finale di stagione stasera su Rai4

Stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) andranno in onda, in prima visione, gli episodi finali della seconda stagione di Marvel's Runaways.

Le avventure di Alex, Nico, Chase e i loro amici sono arrivate a un punto cruciale che vede in pericolo la loro incolumità e quella del genere umano. Nei tre episodi che concludono la seconda stagione di Runaways, infatti, verranno fatte sconvolgenti rivelazioni e la sorte di ogni personaggio sarà appesa a un filo in un finale di stagione davvero sorprendente e ricco di colpi di scena.

Runaways: una foto di Gregg Sulkin

Nominata ai Saturn Awards e vincitrice del premio per miglior prodotto in streaming ai celebri BMI Awards, la seconda stagione di Marvel's Runaways ha incontrato un ottimo riscontro da parte della critica specializzata ricevendo un punteggio dell'86% sull'aggregatore critico Rotten Tomatoes, dove è stato definito un prodotto "Sincero, divertente e perfino più equilibrato in confronto al materiale di partenza".

Nata nel 2003 dalla penna di Brian K. Vaughan e dalle matite di Adrian Alphona, la serie a fumetti della Marvel The Runaways ha fatto sì che anche i lettori più giovani avessero degli eroi di riferimento, non tutti dotati di super-poteri ma ricchi di coraggio e determinazione, nonché capaci di fare prodigi grazie a tecnologie extraterrestri e marchingegni magici. La serie televisiva è stata, invece, ideata da Josh Schwartz e Stephanie Savage da un soggetto dello stesso creatore del fumetto Brian K. Vaughan, rimanendo molto fedele alla controparte cartacea, ambientando però le avventure nel Marvel Cinematic Universe dove si muovono anche i celebri film sugli Avengers, la serie tv Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. e le serie su Daredevil e Jessica Jones.