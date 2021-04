Rumore Bianco: Raffey Cassidy tra i nuovi arrivi nel cast del film di Noah Baumbach

Rumore Bianco sarà il prossimo film diretto da Noah Baumbach e nel cast del progetto sembra ci saranno anche Raffey Cassidy, Sam Nivola e May Nivola.

Il progetto è un adattamento del romanzo di Don DeLillo che sarà prodotto per Netflix.

I protagonisti, già annunciati di White Noise, saranno Adam Driver e Greta Gerwig. Noah Baumbach, oltre a essere impegnato alla regia, si occuperà anche della sceneggiatura del lungometraggio.

Attualmente la produzione non ha svelato i dettagli affidati a Raffey Cassidy, Sam Nivola e May Nivola.

Al centro di White Noise troviamo Jack Gladney (Adam Driver), professore di studi hitleriani presso un campus noto come The-College-on-the-Hill dove i detriti della cultura popolare americana sono divenuti la nuova bibbia e il supermarket la sua biblioteca. La sua vita di esperto in Hitler, marito di Babette (Greta Gerwig), e padre di quattro figli viene sconvolta da una nube letale, l'evento tossico aereo, espressione concreta della miriade di altri eventi tossici onnipresenti tra le mura domestiche: trasmissioni radio, sirene, microonde, la voce incessante della tv. La paura della morte che accomuna Jack e la quarta moglie Babette diviene così una forza prorompente, un raggio di luce nera in grado di perforare il muro di "rumore bianco" che avvolge la loro esistenza.