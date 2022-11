RRR 2: un nuovo aggiornamento del regista fa ben sperare per questo sequel

In seguito al grande successo riscosso da RRR, un enorme blockbuster indiano diretto da S.S. Rajamouli e scritto insieme a suo padre V. Vijayendra Prasad, il regista non soltanto ha confessato ufficialmente gli attuali lavori su un sequel diretto, ma ha rivelato anche qualche dettaglio in più sul nuovo progetto.

Durante un evento a Chicago, il regista di RRR ha rivelato che suo padre, Prasad, sta attualmente "lavorando alla storia" di un sequel, nella speranza di confermare il grande consenso ottenuto con la prima pellicola: "Mi piacerebbe assolutamente farlo [un sequel]. Non posso rivelare molti dettagli a riguardo, ma mio padre è lo sceneggiatore di tutti i miei film; ne abbiamo discusso un po' e lui sta lavorando alla storia".

Il primo RRR ha riunito nella sia narrazione due delle più grandi star di Bollywood, N.T. Rama Rao Jr. e Ram Charan, continuando a battere record in tutta l'India e anche al di fuori, nel momento in cui è stato pubblicato nel catalogo Netflix. Con uno dei budget più alti di sempre per un film indiano, RRR ha sfidato i limiti del caso, raccontando la storia di fantasia di due rivoluzionari indiani, Alluri Sitarama Raju e Komaram Bheem, che si incontrano per poi diventare amici negli anni '20.

Per adesso non abbiamo nessun altro dettaglio in merito a questo sequel, non ci resta quindi che aspettare cominciando a ragionare sulle possibilità del nuovo racconto.