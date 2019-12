Roxette e Pretty Woman: It Must Have Been Love, l'indimenticabile canzone del film del '90 con protagonisti Julia Roberts e Richard Gere.

"Deve essere stato amore", cantava Marie Fredriksson dei Roxette nell'indimenticabile brano parte della colonna sonora di Pretty Woman, It Must Have Been Love.

Da tempo malata, Marie Fredriksson è morta il 9 dicembre scorso, e non potrà più intonare la canzone che, assieme a "Oh, Pretty Woman" cantata da Roy Orbinson, ha accompagnato la pellicola cult anni '90 con protagonisti Julia Roberts e Richard Gere.

La stessa canzone di cui, in onore della sua interprete, vi riproponiamo il video musicale.

Il singolo del '90 - e riproposto poi nel '92 in un mix di performance live e registrata in studio, in spagnolo nel '96 (No Sé Si Es Amor), e nel 2012 in una versione orchestrale - è stato trasformato in videoclip da Doug Freel nell'anno della sua pubblicazione, e ne esistono due versioni: una che presenta anche le scene tratte dal film (quella che vedete anche in testa al pezzo), e l'altra senza. Entrambi comunque difficili da dimenticare, come l'amore di cui parlava il testo.

"It must have been love But it's over now It must have been good But I lost it somehow It must have been love But it's over now From the moment we touched Till the time had run out"

Richard Gere e Julia Roberts in una scena di Pretty Woman

Pretty Woman, che oggi è un cult - e ne abbiamo parlato anche nel libro in uscita Cult. I film che ti hanno cambiato la vita, edito da Movieplayer.it. - che ad ogni passaggio televisivo si lascia guardare con piacere da tantissimi spettatori, raccontava la storia di Edward Lewis, uomo d'affari ricchissimo, che sulla Hollywood Boulevard incontra Vivian Ward, una giovane prostituta. I due trascorrono la notte insieme e il giorno dopo lui fa una proposta incredibile a lei: Vivian trascorrerà tutta la settimana insieme a lui dietro un compenso da capogiro. Lei accetta e come prima cosa si rende necessario acquistare dei vestiti per accompagnare Edward a delle cene. Le commesse del negozio però, la trattano male perché è vestita in modo "appariscente". E' solo l'inizio di una lunga settimana a due che si rivelerà emozionante e piena di sorprese.