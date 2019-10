Rosy Abate 2, ultima puntata stasera su Canale 5! Anticipazioni

Rosy Abate 2 torna stasera su Canale 5 dalle 21.25 con la quinta e ultima puntata di questo nuovo ciclo di episodi per la Regina di Palermo. E quello di stasera, 11 ottobre, sarà, con pochi dubbi, l'ultimo episodio dell'intera serie spin-off di Squadra Antimafia.

Le anticipazioni del gran finale trovano Rosy Abate (Giulia Michelini) faccia a faccia con il destino per tentare di salvare, per un'ultima volta, il figlio Leonardo (Vittorio Magazzù). La regina di Palermo ha rapito Nina (Maria Vera Ratti), grande amore di Leo ma soprattutto la figlia dell'acerrimo rivale Antonio Costello: in mente ha un piano, disperato. Per cui ha deciso di non chiedere neppure l'aiuto del fidato poliziotto Luca Bonaccorso (Mario Sgueglia), rischiando il tutto per tutto in quella che potrebbe diventare l'ultima avventura della sua vita. Rosy Abate ha in mente un solo obiettivo: liberarsi una volta per tutte di Costello (Davide Devenuto).

Si chiuderà stasera non solo la seconda e forse ultima stagione di Rosy Abate - La serie, ma anche quella che è stata una settimana particolarmente complicata per la produzione, che ha dovuto arginare le proteste della fanbase annunciando di aver rimontato tutto l'episodio finale. Il motivo? Uno spoiler maldestro di Vittorio Magazzù ha rischiato di svelare in anticipo una o più morti eccellenti.

Quello che ancora è lecito chiedersi, dunque, è se Giulia Michelini deciderà di tornare ancora una volta nei panni della protagonista per un'ulteriore stagione. L'attrice romana ha dichiarato in più di un'occasione di voler chiudere con il personaggio e forse addirittura con la recitazione, ma il suo figlio sullo schermo, Vittorio Magazzù, ha espresso il desiderio di approfondire il suo Leonardo con altri episodi, anche se mai senza la "mamma" Giulia Michelini.