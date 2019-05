Rosy Abate 2: il promo e la data della nuova stagione

Rosy Abate 2 si prepara al debutto su Mediaset e ad annunciarlo è la protagonista Giulia Michelini che, insieme ad un primo promo, ha diffuso via social anche la data di messa in onda dei prossimi episodi.

Se i primi rumor, mesi fa, parlavano di un ritorno "invernale" per la regina di Palermo (si era detto inizialmente febbraio 2019), lo slittamento delle riprese ha fatto subito capire ai fan più affezionati che l'attesa sarebbe stata lunga. E infatti l'ultimo intervento di Giulia Michelini in proposito ha confermato le supposizioni: non esiste ancora una giorno preciso ma, per il momento, dalla produzione si parla di una messa in onda prevista dopo l'estate. Il mese più probabile è naturalmente ottobre.

"Seguiteci, aspettateci: tra poco arriviamo, subito dopo l'estate": queste sono state le parole della Michelini, che ha cercato di ingannare l'attesa condividendo un primissimo promo delle nuove puntate, rubando qualche immagine direttamente al regista Giacomo Martelli, che compare insieme a lei nel video, super impegnato nella fase di montaggio.

Le vicende delle nuove puntate ci porteranno avanti di sei anni rispetto all'epilogo della prima stagione. Leonardo (Vittorio Magazzù) sarà trasferito a Napoli dove stringerà amicizie pericolose, innamoratosi della figlia del boss Antonio Costello, che avrà il volto di Davide Devenuto, tra i protagonisti storici di Un posto al sole. Cosa farà sua madre Rosy Abate (Giulia Michelini) apprese le notizie non rassicuranti? Lo scopriremo nel corso della seconda stagione.