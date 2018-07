Rosy Abate 2: da lunedì al via le riprese della nuova stagione!

Taodue, con un post sui social media, ha annunciato che le riprese della seconda stagione di Rosy Abate - La serie, la serie con protagonista l'attrice Giulia Michelini, inizieranno lunedì 16 luglio. La casa di produzione ha ironizzato: "Quest'anno la prova costume la facciamo sul set!!".

La prima stagione di Rosy Abate, serie ideata come spinoff di Squadra antimafia, è ambientata cinque anni dopo la presunta morte della protagonista e la sua fuga dal convento in cui si era rifugiata. La donna si è stabilita in Liguria sotto il falso di nome di Claudia, in onore della sua amica Claudia Mares, morta nel corso della quarta stagione di Squadra Antimafia. Rosy fa la commessa, è fidanzata con Francesco e non ha nessuna intenzione di ritornare in Sicilia fin quando non scopre che suo figlio, il piccolo Leonardino, creduto morto, è anche lui vivo e viene tenuto nascosto, probabilmente da Filippo De Silva, altro personaggio principale della serie madre. Rosy deve abbandonare la sua nuova identità e vestire ancora una volta i panni della Regina di Palermo e scontrarsi con vecchi e nuovi nemici.

Oltre a Giulia Michelini che veste i panni della protagonista Rosy, il cast della fiction è composto da Raniero Monaco di Lapio (Roberto Mainetti), Paola Michelini (Regina Mainetti), Mario Sgueglia (Luca Bonaccorso), Fulvio Pepe (Mirko Sciarra) Fiodor Passeo (Stefano Sciarra), Paolo Bernardini (Francesco Ricci), ed alcuni volti noti agli affezionati spettatori di Squadra antimafia come Paolo Pierobon (Filippo De Silva), Bruno Torrisi (il Questore Licata) e Valentina Carnelutti (Veronica Colombo).