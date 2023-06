Rosemary's Baby: Apartment 7A è il film prequel, ecco i primi dettagli

Un film prequel di Rosemary's Baby intitolato Apartment 7A è attualmente in lavorazione e, secondo quanto riportato da World of Reel, una recente proiezione di prova avrebbe lasciato tutti ottimisti sul risultato finale.

Secondo l'articolo, una recente proiezione di prova per il film intitolato Apartment 7A ha svelato che il film non era altro che un prequel di Rosemary's baby - Nastro rosso a New York. Nello specifico, il film segue la donna che è morta nell'appartamento che fa da sfondo alla vicenda prima che Rosemary si trasferisse al Bramford.

Sempre World of Reel descrive le protagoniste Dianne Wiest e Julia Garner come "intense e intelligenti". La Wiest viene definita "diabolicamente esilarante" e la Garner "totalmente impegnata" nel progetto. La regista del film è Natalie Erika James, che ha già diretto l'horror psicologico Relic nel 2020.

Apartment 7A è in fase di sviluppo da qualche tempo, anche se il fatto che il progetto sia un prequel di Rosemary's Baby è una novità. Il film è scritto da Skylar James, Christian White e Natalie Erika James e sarà prodotto da John Krasinski, Allyson Seeger, Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller.

Nel cast troviamo anche Marli Siu e Rosy McEwen.

Rosemary's Baby: Apartment 7A sarà il prequel segreto?

L'originale Rosemary's Baby è stato realizzato nel 1968 dal regista Roman Polanski. Basato sull'omonimo romanzo di Ira Levin del 1967, il film segue la storia di Rosemary Woodhouse (Mia Farrow) e di suo marito che si trasferiscono in un appartamento di New York. Tuttavia, la Woodhouse scopre ben presto che i vicini di casa fanno parte di una setta satanica e la stanno preparando per usare il bambino che ha in grembo quando nascerà.