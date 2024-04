Apartment 7A: il film prequel di Rosemary's Baby con Julia Garner debutterà in autunno

Arriverà in autunno, su Paramount+ e in alcuni mercati internazionali, il thriller psicologico Apartment 7A, ideato come prequel di Rosemary's Baby.

Il progetto è diretto da Natalie Erika James (Relic) e ha come protagonista l'attrice Julia Garner, la star della serie Ozark.

Cosa racconterà Apartment 7A

Al centro della trama di Apartment 7A c'è una giovane ballerina, ruolo affidato a Julia Garner, che subisce un devastante infortunio, ritrovandosi alle prese con forze oscure quando una coppia anziana le promette di ottenere la fama.

La storia è ambientata nel 1965 nella città di New York, prima di quanto raccontato in Rosemary's Baby, il classico diretto da Roman Polanski. Gli eventi si svolgono infatti nell'appartamento dove poi si trasferisce Rosemary.

Rosemary's Baby in 4K UHD, la recensione: così il film di Polanski è ancora più inquietante

Nel cast del film ci sono anche Dianne Wiest (Mayor of Kingstown), Jim Sturgess (Across the Universe), Kevin McNally (Pirates of the Caribbean), Marli Siu (Everything I Know About Love), Andrew Buchan (All the Money in the World), Rosy McEwen (Blue Jean) e Kobna Holdbrook-Smith (Wonka).

Tra i produttori di Apartment 7A ci sono anche John Krasinski, Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller. La sceneggiatura, invece, è firmata da Natalie Erika James, Christian White, e Skylar James, che ha firmato anche la storia.