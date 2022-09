Roma 2022: Armageddon Time di James Gray in concorso ad Alice nella Città

Armageddon Time di James Gray sarà presentato in concorso ad Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma 2022, dedicata agli esordi, al talento e ai più giovani, diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, in programma dal 13 al 23 ottobre 2022 nella sua XX edizione. Il film sarà proiettato in anteprima in coproduzione con la Festa del Cinema di Roma e James Grey sarà a Roma per presentarlo.

Una scena di Armageddon Time

Armageddon Time è scritto e diretto da James Gray, prodotto da Focus Features, Keep Your Head, MadRiver Pictures e RT Features e distribuito da Universal Pictures. Nel cast Oscar Isaac, Anne Hathaway, Anthony Hopkins, Robert De Niro, Cate Blanchett, Banks Repeta e Jeremy Strong.

Una storia di formazione e crescita personale in America durante gli anni '80, che ha come protagonista Paul, un ragazzino di dodici anni che dovrà confrontarsi con le contraddizioni della società con cui si sta per interfacciare e nella quale dilagano razzismo e discriminazioni.

Il programma completo di Alice nella Città sarà presentato il 29 settembre alle ore 12.00 all'Auditorium Parco Della Musica "Ennio Morricone" - Teatro Studio Borgna. Qui trovate il programma della Festa di Roma 2022.