Roma 2021: Oliver Stone protagonista il 20 ottobre con un documentario e una serie sulla morte di JFK

Doppio appuntamento con Oliver Stone alla Festa del Cinema di Roma 2021, domani il registra presenterà il documentario JFK Revisited: Through the Looking Glass e la serie JFK: Destiny Betrayed.

I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection, Rai Documentari e Sky Documentaries è lieta di annunciare che Oliver Stone presenterà alla Festa del Cinema di Roma 2021 il 20 ottobre il documentario JFK Revisited: Through the Looking Glass e la versione mini-serie in anteprima mondiale JFK: Destiny Betrayed.

JFK Revisited: Through the Looking Glass, il Presidente Kennedy in una scena

In JFK Revisited: Through the Looking Glass, trent'anni dopo il film JFK - un caso ancora aperto, il regista Oliver Stone esamina i documenti recentemente desecretati sull'assassinio a Dallas nel 1963 del trentacinquesimo presidente americano John Fitzerald Kennedy, il mistero più controverso del '900. Con le voci narranti di Whoopi Goldberg e Donald Sutherland, e con un gruppo di scienziati forensi, medici, esperti di balistica, storici e testimoni, le prove presentate da Stone dimostrano che nel caso Kennedy la teoria del complotto è ormai una realtà.

La versione cinematografica è una sintesi di un progetto più ampio. JFK: Destiny Betrayed è infatti il compagno di "immersione profonda" in quattro parti di JFK REVISITED. Gli argomenti trattati in questa versione mini-serie includono la prima formazione della visione del mondo della politica estera del presidente Kennedy, dai suoi viaggi in Vietnam come senatore (dove vide in prima persona i francesi perdere la loro guerra coloniale), il suo sostegno alle democrazie nascenti in Africa e le sue convinzioni anticoloniali che lo misero in opposizione all'amministrazione Eisenhower, la CIA, e il Pentagono. Agli spettatori viene anche dato uno sguardo dietro le quinte delle azioni post-assassinio e dei sospetti iniziali del fratello di Kennedy, Robert, così come le sue opinioni sull'indagine ufficiale della Commissione Warren. Inoltre, le prove forensi e balistiche dell'assassinio non trattate in JFK Revisited sono esplorate qui in modo più dettagliato.

Rai Documentari presenterà la versione cinematografica di JFK Revisited: Through the Looking Glass a novembre su Rai Tre.

La serie tv JFK: Destiny Betrayed, composta da 4 puntate, andrà in onda dal 22 novembre alle 21:15 su Sky Documentaries (Canali 122 e 402 di Sky) in occasione dell'anniversario dell'assassinio del 1963. Sarà disponibile anche On Demand e in streaming su NOW.