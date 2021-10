Roma 2021: Belfast di Kenneth Branagh in concorso ad Alice nella Città, Johnny Depp l'ospite più atteso

Si svolgerà a Roma dal 14 al 24 ottobre 2021, nel quadro della Festa del Cinema di Roma 2021, la XIX edizione di Alice nella città, diretta da Gianluca Giannelli e Fabia Bettini. In programma la proiezione di Belfast, opera autobiografica di Kenneth Branagh presentata in concorso, fremono le fan di Johnny Depp che interverrà per presentare la serie animata Puffins.

Berlino 2020: Johnny Depp al photocall di Minamata

Tra gli eventi speciali, oltre al film d'apertura, il preannunciato Ghostbusters: Legacy, verranno presentati il film d'animazione Ron - Un amico fuori programma e La famiglia Addams 2. Ancora animazione, ma ben più adulta, nel nuovo film di Ari Folman, il toccante Where Is Anne Frank? mentre il musical Dear Evan Hansen concentrerà l'attenzione sul tema dell'accettazione di sé.

A giudicare dall'eccitazione delle fan romane, l'evento più atteso +è l'arrivo di Johnny Depp, a Roma il 17 ottobre per presentare la serie d'animazione Puffins, che vede l'attore in veste di doppiatore del protagonista, Johnny Puff. Anche il maestro giapponese Mamoru Hosoda terrà una masterclass eclusiva e presenterà la sua ultima fatica, l'anime Belle.

Tra gli omaggi il restauro di Amore tossico di Claudio Caligari e di Tutta colpa del paradiso di Francesco Nuti.

La Famiglia Addams 2: uno dei character poster estivi

Da sempre attenta ai temi legati alle giovani generazioni, Alice nella città presenterà un programma di anteprime assolute, film, documentari e cortometraggi, esordi alla regia e conferme originali: 10 le opere del Concorso Young Adult, 4 i film Fuori Concorso, a cui si aggiungono 10 film in concorso e 4 proiezioni speciali nella sezione Panorama Italia dedicata alle giovani promesse del nostro cinema; 8 gli Eventi Speciali ai quali si affiancano la selezione di Sintonie, la nuova linea di programma pensata in collaborazione con la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e con la Berlinale che raccoglierà 4 film di Venezia 78 e tre film di Generation 14plus. Completano il programma 3 serie tv, 4 restauri e 20 cortometraggi (10 in concorso, 8 fuori concorso, 2 eventi speciali) selezionati in collaborazione con Premiere Film.

Roma 2021: Ghostbusters: Legacy inaugura Alice della Città

I 10 film che compongono la selezione del concorso di quest'anno sono collegati da innumerevoli fili che si legano e completano l'un l'altro: generano una relazione fortissima tra l'immaginario e la vita, prendono in considerazione l'adolescenza come dimensione creativa e solenne in cui esplorare più audacemente le implicazioni esistenziali, che spesso rendono incapaci di vivere il presente e immaginare il futuro. Tra i titoli più attesi Belfast di Kenneth Branagh, racconto autobiografico fatto di momenti spensierati e intensi che ricostruiscono la sua storia di formazione nella città natale, durante il tumulto dell'Irlanda del Nord della fine degli anni '60, e Petite maman di Celine Sciamma, dove l'infanzia si scontra, come in un incantesimo, con il ciclo di vita e morte. unico italiano in concorso, Anima bella di Dario Albertini.

Quest'anno, alle sale dell'Auditorium Parco della Musica, si aggiungono l'Auditorium della Conciliazione che per la prima volta mette a disposizione tutti i suoi spazi per accogliere il programma ufficiale del festival, il Cinema Savoy e la Casa del Cinema dedicata agli omaggi e agli incontri con gli autori.