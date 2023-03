Rogue One: la scena finale con Darth Vader non fu diretta dal regista, ecco chi intervenne

Stando a una recente dichiarazione, non sarebbe stato il regista Gareth Edwards a girare l'epica scena con Darth Vader in Rogue One, spinoff di Star Wars.

Nel 2016 i fan di Star Wars hanno potuto assistere al primo spinoff cinematografico della saga ad approdare sul grande schermo. Stiamo parlando di Rogue One, film che ha raccontato l'eroico sacrificio di spie ribelli nel tentativo di rubare i piani della Morte Nera e contrastare l'Impero.

Una delle scene più memorabili e apprezzate dai fan è stata quella in cui Darth Vader fa piazza pulita dei soldati ribelli, dando sfoggio del suo pieno potere e del lato oscuro della forza. Fino a oggi si pensava che a dirigerla ci avesse pensato il regista Gareth Edwards, ma a quanto pare non è stato così.

"Non so se le persone lo sappiano e forse non posso dirlo, ma non mi interessa. Quella scena fu diretta da Dave Filoni. L'intera sequenza in cui appare Darth Vader e poi si ricollega direttamente all'apertura di Una Nuova Speranza... è stata tutta opera sua" ha dichiarato l'attore Freddie Prinze Jr. Dave Filoni è stato la mente creativa dietro alle serie animate Clone Wars e Rebels, apprezzatissime dai fan, ed è stato poi richiamato da Lucasfilm per The Mandalorian.

Le dichiarazioni restano però vaghe dal momento che nel 2022 lo sceneggiatore Gary Whitta aveva dato il merito della scena a Gareth Edwards, mentre Umberto Gonzalez sostiene che la scena sia stata girata dal regista della seconda unità, Simon Crane.

Il successo di Rogue One: A Star Wars Story ha poi portato alla realizzazione di una serie prequel per Disney+, Andor, con Diego Luna nuovamente nei panni della spia ribella Cassian Andor.

