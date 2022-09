Andor: tutto ciò che c'è da sapere sulla nuova serie Disney+

Andor: Diego Luna in una scena

Il giorno si avvicina: i primi tre episodi di Andor, la serie prequel di Rogue One, faranno debutto su Disney+ il 21 settembre 2022. Dopo il successo delle altre opere ambientate nell'universo di Star Wars, le aspettative anche per questo nuovo titolo sono altissime; se però non siete completamente aggiornati su tutto ciò che sta accadendo nella galassia lontana lontana, non preoccupatevi: in questo articolo racchiuderemo tutto ciò che dovete sapere sulla nuova uscita.

Qual è la trama di Andor?

Locandina di Andor

Partiamo dalla cosa più importante: la trama. La nuova serie sarà uno spy thriller incentrato su Cassian Andor (interpretato da Diego Luna) e sarà ambientata cinque anni prima degli eventi di Rogue One: A Star Wars Story, durante i primi giorni della battaglia tra l'Impero e la Ribellione.

Andor sarà incentrata sul percorso del protagonista per diventare l'uomo che vediamo in Rogue One, e che inizialmente era riluttante a entrare nella Ribellione. Nel corso degli episodi vedremo il cambiamento di Cassian da rifugiato a rivoluzionario in seguito alla distruzione del suo pianeta natale.

La serie si focalizzerà prevalentemente sul protagonista, narrandone le storie personali piuttosto che mostrando scenari mozzafiato. Prenderà infatti ispirazione dai generi di spionaggio, thriller e avventura, con l'infiltrazione dei ribelli all'interno dell'Impero per la prima volta e l'inizio del suo smantellamento dall'interno.

Nella seconda stagione invece, come confermato dal creatore Tony Gilroy, la serie farà un salto in avanti nel tempo di un anno ogni tre episodi. Andor coprirà quindi una grande sezione della timeline di Star Wars, accorpando al suo interno le storie di altri personaggi.

Andor: Diego Luna in un'immagine della serie

Chi c'è nel cast della serie?

Andor: Genevieve O'Reilly in una foto della serie

Come anticipato, Diego Luna sarà il protagonista assoluto della serie e vestirà di nuovo i panni di Cassian Andor. Insieme a lui ci sarà Genevieve O'Reilly, la quale tornerà nel ruolo di Mon Mothma, un leader della Ribellione.

Tra i membri del cast ci saranno anche Stellan Skarsgård, Kyle Soller e Denise Gough. L'ultima aggiunta è Adria Arjona, attrice di Good Omens. Negli ultimi mesi sono affiorati molti rumor riguardo ad altri attori che faranno parte della serie, ma null'altro è stato confermato.

Dov'è ambientata Andor?

Andor: una foto di scena

Dato che la serie ha luogo cinque anni prima degli eventi sia di Rogue One che dell'originale Star Wars, l'aspetto e il vibe della galassia saranno familiari. Si tratta di tempi bui, e anche mentre l'Impero costruisce fortezze e fabbriche nell'aria aleggiano tumulti.

Inoltre, vedremo un periodo durante il quale la Ribellione è nella mente di molte persone oltre a Mon Mothma; grazie alle serie animate e ai videogiochi del franchise, conosciamo altri personaggi che stanno cercando di costruire una resistenza all'Impero. Insomma, Cassian potrebbe imbattersi facilmente in Wrecker, Hera Syndulla, Fulcrum e altri individui che popolano la galassia prima della Battaglia di Yavin.

Nel frattempo, la base delle operazioni di Cassian Andor, secondo quanto affermato da Diego Luna, sarà il pianeta in cui è scappato. Ancora non ne sappiamo il nome, ma le immagini mostrate nei trailer hanno ricordato ai fan la luna Yavin IV e la sua vegetazione folta. Ovviamente, quella potrebbe anche rappresentare la casa natale del protagonista, mentre il mondo con le strutture più complesse che si vede nei teaser quello in cui è approdato.

Dato che anche la storia di Mon Mothma sarà narrata, ci aspettiamo di vedere Coruscant, il pianeta capitale dell'Impero, a più riprese. Considerando il modo in cui il luogo è rappresentato nella Trilogia Prequel, possiamo immaginare che sarà mostrato un livello di disuguaglianza ancor più elevato, con i piani alti dei grattacieli riservati ai membri dell'Impero, e gli edifici bassi ospitanti le classi inferiori.

Andor: un'immagine della serie

Dove vedere Andor?

Andor: una scena della serie

Come anticipato nell'introduzione, i primi tre episodi di Andor faranno debutto su Disney+ il 21 settembre 2022, seguiti da rilascio settimanale fino ad arrivare a un totale di dodici puntate per la prima stagione. Non sarà però l'unica che vedremo, perché le riprese della seconda parte della serie inizieranno a novembre.

Si conclude qui la nostra guida alla visione di Andor, ora siete pronti per iniziare il viaggio affianco di Cassian nella galassia lontana lontana.