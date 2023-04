Rogers: Il Musical, Disney annuncia quando debutterà lo spettacolo ispirato a una scena di Hawkeye

Disney ha svelato ufficialmente la data prevista per il debutto di Rogers: Il Musical, spettacolo apparso inizialmente in una scena della serie Hawkeye, nei propri parchi americani.

Rogers: Il Musical, lo spettacolo teatrale ispirato a una delle scene inserite nella serie Hawkeye, ha ora una data prevista per il debutto a Disneyland, nei parchi tematici dello studio situati negli Stati Uniti.

L'appuntamento per i fan è stato fissato al 30 giugno 2023, tra poco più di due mesi.

Il progetto di realizzare il musical mostrato in Hawkeye era stato annunciato a settembre, durante l'evento D23.

Rogers: Il Musical, ideato per una memorabile sequenza della serie con Jeremy Renner, è dedicato a Captain America e agli altri Avengers.

La versione realizzata è composta da un solo atto e si è deciso di realizzarla come parte dei festeggiamenti per il centesimo anniversario della nascita della Disney. Lo spettacolo, della durata di 30 minuti, segue la storia di Steve Rogers, fin dalle sue origini.

Sul palco fanno quindi la loro comparsa anche Peggy Carter, Nick Fury e alcuni degli Avengers.

Tra le canzoni proposte nel musical ci sono brani come Save the City, e cinque nuove canzoni scritte appositamente per l'occasione.