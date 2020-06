Rocky: il video che celebra tutti i film della saga con Sylvester Stallone

La saga di Rocky è al centro di un nuovo video tributo che ripercorre tutti i momenti più importanti dei film dedicati all'iconico pugile interpretato da Sylvester Stallone.

Il filmato è stato condiviso sul canale YouTube di Starlight Video Productions.

Il video, che è solo un trailer di un montaggio in arrivo, condiviso online è stato realizzato da Alessandro Maggia ed è accompagnato dalle note dei brani creati per la colonna sonora del primo film di Rocky.

Nonostante si tratti solo di un breve assaggio del progetto, A Fantastic Journey Through the Rocky Movies propone molti dei momenti più importanti dei lungometraggi che hanno reso il pugile così amato da tante generazione di spettatori, portando persino alla creazione dei sequel che hanno preso il via con Creed - Nato per combattere.

Il montaggio dedicato a Rocky sottolinea le tematiche maggiormente importanti alla base dei film, dalla storia d'amore alla voglia di riscatto, senza dimenticare la capacità del pugile di superare gli ostacoli che la vita gli pone sul cammino.