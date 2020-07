Rocky, tutte le emozioni della saga cinematografica in un unico video

"Un viaggio fantastico attraverso i film di Rocky", si intitola l'emozionante video di Starlight Video Productions dedicato a Rocky Balboa e alle sue sensazionali avventure, che insieme a Sylvester Stallone, un posto tutto loro nella storia del cinema se lo sono guadagnato da tempo.

"Vivi la vita di un'icona" si legge nella caption, ed è facile perdersi tra le note di "No Easy Way Out" di Robert Tepper mentre le immagini dei diversi film di cui è stato protagonista (e non solo) Sylvester Stallone dal 1976 a oggi si susseguono sullo schermo.

Sylvester Stallone in Rocky

E così lo vediamo affrontare una dopo l'altra alcune tra le più cocenti sconfitte e le più agognate vittorie, lo vediamo combattere sul ring, lo vediamo allenarsi, lo vediamo percorrere la famosa scalinata del Philadelphia Museum of Art... Ma lo vediamo anche alle prese con la vita fuori dal ring, con i sentimenti, con amici, amori e avversari, in quello che è davvero un epico viaggio attraverso le epoche.

E se siete amanti di operazioni nostalgiche come queste, sul profilo YouTube di Starlight Video Productions troverete diversi video di simile fattura, che saranno in grado di trasportarvi indietro nel tempo e farvi rivivere la magia di un cinema ormai lontano.