Rocky: Sylvester Stallone ha una nuova idea per il franchise

Sylvester Stallone ha una nuova idea per il franchise di Rocky. Dopo Creed II, il divo sembrava intenzionato a dire addio al suo iconico personaggio, ma a quanto pare ci avrebbe già ripensato.

Creed II: Sylvester Stallone in una scena

Nel corso della sua apparizione al Festival di Cannes per promuovere Rambo V: Last Blood, Stallone ha parlato della sua carriera per poi soffermarsi sul suo alter ego Rocky Balboa, celebre pugile comparso in numerose pellicole il cui successo non accenna a diminuire. Ma cosa accadrà dopo Creed II? Rivedremo ancora Rocky in un futuro prossimo? Forse sì.

Ecco cosa ha dichiarato Sylvester Stallone: "Ho una grande idea per Rocky. Incontra un immigrato illegale, che è nel giro degli incontri clandestini. Lui è come il mago che ha perso la capacità di fare i suoi trucchi. Ha già visto tutto, c'è un modo per cui possa essere diverso? Viene gettato fuori dal suo paese e si ritrova in un altro mondo".

L'idea esposta da Stallone a Cannes non è chiarissima, ma a quanto pare il nuovo Rocky potrebbe ruotare attorno agli incontri clandestini tra immigrati irregolari e trascinare l'amato pugile fuori dal confine americano, in Messico. E in Messico lo vedremo anche nell'atteso Rambo 5, in uscita in autunno. Paragonando le sue icone, Stallone ha aggiunto: "Rambo lotta con il lato oscuro della sua natura. Rocky è diverso, è più ottimista, ma in entrambi i personaggi ottimismo e pessimismo convivono".

