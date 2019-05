Cannes 2019: Sylvester Stallone in forma sul red carpet (FOTO)

Cannes 2019 accoglie Sylvester Stallone, uno degli ospiti di questa edizione del Festival francese. Sul red carpet era tra le star più attese di oggi.

Il Festival di Cannes sta per volgere al termine ma non abbassa il tiro in quanto ad ospiti ed eventi. L'ultimo red carpet della serata ha, infatti, visto passare uno degli attori che con i suoi film ha fatto la storia del genere action: Sylvester Stallone. L'attore 72enne, ha tenuto nel primo pomeriggio una masterclass durante la quale ha parlato dei suoi lavori, passati e futuri, raccontando anche qualche aneddoto e ricordo della sua lunga carriera. Così come davanti al pubblico dei giornalisti anche sul red carpet tra due folte schiere di fotografi il divo ci è sembrato più che in forma, percorrendo più di una volta su e giù il tappeto rosso regalando così ai fotografi un gran numero di scatti. Ad accompagnarlo sua moglie, la bellissima Jennifer Flavin e Paz Vega che sarà presente nel prossimo film dedicato all'iconico personaggio di Rambo, Rambo V: Last Blood, in uscita in America a Settembre e presentato qui grazie ad alcune scene inedite.

Ecco le foto di Sylvester Stallone sul red carpet!

Rambo V: Last Blood è diretto da Adrian Grunberg da una sceneggiatura di Sylvester Stallone e Matt Cirulnick. Dalle prime indiscrezioni sembra che il reduce del Vietnam più famoso del cinema debba vedersela con i membri di cartello della droga messicano che hanno rapito la figlia di un suo amico.