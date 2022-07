Rocky, Sylvester Stallone contro il produttore Irwin Winkler: "Rivoglio indietro ciò che resta dei diritti"

Pur essendo il creatore della saga di Rocky, avendo scritto e interpretato il film del 1976 che si è trasformato in un franchise epocale, Sylvester Stallone non possiede i diritti sulla sua creazione. La star ha così chiesto al produttore Irwin Winkler di restituirgli "ciò che resta dei suoi diritti", un tema doloroso che, come dice Stallone, "divora la mia anima".

"Dopo che IRWIN ha controllato ROCKY per oltre 47 anni, e ora CREED, vorrei davvero riavere almeno un po' di QUELLO CHE È RIMASTO dei miei DIRITTI, prima di trasmetterli SOLO ai TUOI FIGLI. Credo che sarebbe un gesto ammirevole da parte di questo gentiluomo di 93 anni", così Stallone scrive in un posto su Instagram accompagnato da un disegno molto lusinghiero di Winkler con una lama che sporge dalla bocca e un corpo che ricorda un serpente.

Stallone prosegue: "Questo è un argomento doloroso che mi mangia l'anima, perché volevo lasciare qualcosa di Rocky per i miei figli, ma è sempre bello sentire il calore dei fan fedeli... Continuate a combattere".

I diritti del franchise di Rocky sono stati a lungo un tema controverso per Sylvester Stallone, che è stato pagato circa 75 mila dollari per la sceneggiatura e le sue tasse di recitazione, più 10 punti netti che gli sono valsi almeno 2,5 milioni per il primo film, secondo il calcolo condiviso da Variety.

Da Rocky a Creed: la saga cult tra realtà e finzione

Il divo ha dichiarato al magazine di non aver insistito sulla questione dei diritti di proprietà all'epoca perché "c'era un certo codice di condotta negli affari, forse non oggi, ma allora non si arruffano le piume dell'oca d'oro ."

Stallone ha affrontato l'argomento in passato, ma gli è stato risposto che era pagato in modo equo. Il franchise di Rocky si è ampliato con lo spinoff Creed - Nato per combattere, uscito nel 2015, seguito da un suo sequel due anni dopo. Il terzo capitolo uscirà il 23 novembre e sarà il primo progetto Rocky in cui Stallone non apparirà. Tuttavia, Stallone servirà come produttore. Irwin Winkler possiede anche i diritti di Creed in quanto è un'estensione dell'universo di Rocky.