Rocky IV: Sylvester Stallone svela la data di uscita del Director's Cut e il suo allenamento faticosissimo

Sylvester Stallone ha rivelato la data di uscita del Director's Cut di Rocky IV pubblicando un nuovo poster e ha svelato il suo devastante allenamento in un nuovo video su Instagram. Rocky vs. Drago, questo il titolo della nuova versione, uscirà nei cinema l'11 novembre.

Ecco cosa scrive Sylvester Stallone: "L'uscita nei cinema l'11 novembre. WIDE SCREEN e 4K. Sono così orgoglioso di tutti i tecnici che hanno fatto un grandissimo lavoro realizzando questo film e tornando a combattere in un modo fantastico. Grazie! Poster by @john_rivoli".

Più in forma che mai, Stallone ha, inoltre, condiviso un video del suo durissimo allenamento in palestra.

Rocky IV: il guilty pleasure compie 30 anni

Il director's cut di Rocky IV conterrà una serie di cambiamenti rispetto all'originale: darà spazio alla morte di Apollo Creed (Carl Weathers), includerà materiale video inedito come un nuovo combattimento tra Rocky Balboa (Stallone) e Ivan Drago (Dolph Lundgren) e vedrà l'eliminazione del robot regalato a Paulie, che Stallone sentiva poco in sintonia con ciò che aveva in mente per la nuova versione del film tanto da dichiarare:

"Il robot andrà alla discarica per sempre, niente più robot".

La decisione ha suscitato una risposta dal fondatore di International Robotics e doppiatore di SICO Robert Doornick il quale ha affermato che Stallone ha tagliato le scene del robot al fine di risparmiare denaro sulle commissioni pagate a Doornick per averlo utilizzato nella versione cinematografica.