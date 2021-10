Rocky IV, Sylvester Stallone condivide su Instagram il making of del director's cut

Sylvester Stallone torna a far crescere l'hype per il director's cut di Rocky IV con un video dal dietro le quinte della sua realizzazione.

Il director's cut di Rocky IV sarà presto disponibile in edizione home video, ma intanto Sylvester Stallone ci intrattiene con un video del making of del film con tanti retroscena sul re-editing del film e non solo.

"Documentario. Grazie al meraviglioso regista JOHN HERZFELD, che ha avuto l'idea di filmare tutto questo..." ha scritto Stallone nella caption del post.

Nel filmato l'interprete di Rocky tocca diversi argomenti, parlando del suo personaggio, ma anche di sé stesso, e raccontando qualcosa in più anche sulla sua parziale disabilità che concerne il suo modo di parlare ("Mi hanno tirato un nervo facciale quando ero piccolo, per questo la bocca è così. Come risultato, biascico un po', e con il tono di voce profondo che ho, si capisce ben poco quando parlo" spiega aggiungendo che "In alcuni casi è stata quasi una benedizione, ha reso più uniche le mie interpretazioni").

Nel video, come osserva anche Screen Rant, sono poi presenti una serie di clip dal film mai viste prima, e l'attore promette che seguiranno molti altri video simili.

"Sono incredibilmente orgoglioso di questo film e voglio condividere la sua realizzazione con voi, quindi in questo video vi anticiperò ciò che vedrete nei prossimi giorni, si spera fino a quando non uscirà la pellicola il prossimo novembre".

Rocky vs. Drago, questo il titolo della nuova versione del film con Sylvester Stallone, sarà disponibile dall'11 novembre negli Stati Uniti.