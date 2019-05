Rocketman è il primo film di una major a mostrare scene gay in modo esplicito

Rocketman: una scena con Taron Egerton

Rocketman, il biopic su Elton John è il primo film di una major hollywoodiana, la Paramount, a mostrare delle scene di sesso gay sullo schermo in modo esplicito. Altri film in passato, come I segreti di Brokeback Mountain e Chiamami col tuo nome avevano delle scene di sesso tra uomini ma erano stati prodotti da case produttrici più piccole come Focus Features e Sony Pictures Classics e non da un grosso studios come è invece in questo caso.

Rocketman, che ha debuttato a Cannes con tanto di standing ovation proprio ieri - ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Rocketman - presenta infatti numerose scene con accoppiamenti palesemente omosessuali tra Taron Egerton, che interpreta Elton John, e Richard Madden - il suo direttore artistico e primo amante John Reid. Il film, infatti, oltre a parlare apertamente della sessualità del cantante, a differenza delle reticenze di Bohemian Raphsody su Freddie Mercury, mostra scene in cui i due si baciano, simulano sesso orale o stanno nudi a letto in camera. Fino ad ora le grosse case di produzione pur affrontando il tema dell'omosessualità, lo ha sempre fatto in modo molto mainstream, vedi il caso di Philadelphia con Tom Hanks, mentre in Rocketman la questione è stata affrontata senza battere ciglio e senza censure di sorta.

Bohemian Rhapsody: tutti gli errori e le inesattezze nel film su Freddie Mercury

Rocketman: Taron Egerton è Elton John nella prima foto

Da parte sua, Egerton, pur essendo eterosessuale, è rimasto molto sorpreso da tutto il clamore che circonda le scene di sesso gay del film. "Tutti ne sono ossessionati. - Così ha dichiarato in una intervista al The Hollywood Reporter - Per me, baciare un uomo sullo schermo non è meno attraente che baciare una donna. Non sono in alcun modo imbarazzato da tutto ciò". Diretto da Dexter Fletcher che, ironia del caso aveva completato le riprese di Bohemian Raphsody dopo l'allontanamento di Bryan Singer, narra la vita di Elton John a partire dal Royal Academy of Music fino ad arrivare agli anni Novanta, quando il cantante andò in rehab dopo una vita di successi ed eccessi e arriverà nelle sale italiane il 29 maggio.