Da Rocketman a Aladdin e Dark Phoenix: ecco il settembre di Rakuten TV!

Inizia settembre e l'offerta streaming di Rakuten TV è più ricca che mai: in listino Godzilla - King of the monsters, Aladdin, Rocketman, X-Men: Dark Phoenix e molti altri.

A settembre il grande cinema vi aspetta su Rakuten TV con il meglio delle ultime uscite cinematografiche direttamente dalla fabbrica dei sogni: arrivano sulla piattaforma titoli come Rocketman, Aladdin e X-Men: Dark Phoenix!

Il biopic sulla storia non censurata degli anni della svolta nella carriera di Reginald Dwight noto al mondo come Sir Elton John sarà disponibile nella versione in 4K HDR. La pellicola, interpretata da Taron Egerton, è un excursus sulla vita della famosa rockstar a partire dalla Royal Academy of Music fino ad arrivare agli anni '80. Arriva il capitolo finale della saga degli X-Men, sequel di X-Men - Apocalisse nonché dodicesimo, sempre in 4K HDR. Divertimento assicurato per tutta la famiglia con Pets 2 - Vita da animali in 4K HDR con la voce italiana di Alessandro Cattelan e Aladdin, ultimo grande successo targato Disney con la regia del visionario Guy Ritchie e uno straordinario Will Smith nei panni del genio della lampada.

Aladdin, la recensione: a sorpresa, il migliore remake in live action della Disney fino a ora

Gli amanti dell'horror non resteranno delusi con Pet Sematary in 4K HDR, secondo adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 1983 scritto da Stephen King, già portato sul grande schermo nel 1989 con il film Cimitero vivente e L'angelo del male - BrightBurn con Elizabeth Banks -sempre in 4K HDR-, storia di un ragazzino dotato di poteri molto pericolosi.

Godzilla II: King of the Monsters, Millie Bobby Brown durante una scena

Godzilla II - King of the Monsters (4K HDR) è un action-fantasy avventuroso dal sapore épico che mette a confronto Godzilla con alcune delle creature mostruose più conosciute della storia popolare. In Italia al Box Office Godzilla II - King of the Monsters ha incassato oltre 2 milioni di euro. Stanlio e Ollio è l'adattamento cinematografico del libro Laurel & Hardy - The British Tours di 'A.J.' Marriot e narra le vicende del celebre duo comico Stanlio e Ollio, interpretati rispettivamente da Steve Coogan e John C. Reilly, alle prese col loro tour del 1953.

Non mancano anche pellicole d'autore come Cafarnao - Caos e miracoli, originale storia di un ragazzino che denuncia i propri genitori per averlo messo al mondo. Il film ha ottenuto 1 candidatura ai Premi Oscar® come Miglior film straniero ed è stato premiato al Festival di Cannes dove ha ottenuto ben 3 riconoscimenti tra cui il Premio della Giuria. Tra i numerosi riconoscimenti 1 candidatura ai Golden Globes, 1 candidatura ai BAFTA, 1 candidatura ai Cesar ed 1 candidatura ai Critics Choice Award.

Da segnalare per l'offerta dedicata al cinema italiano Scappo a casa, fortunato esordio come attore solista di Aldo Baglio per la prima volta protagonista di un film senza Giovanni e Giacomo.

Ecco la programmazione di settembre di Rakuten TV:

Scappo a casa (3 Settembre 2019)

Pet Sematary (4K HDR) (5 Settembre 2019)

L'Angelo del male - Brightburn (4K HDR) (5 Settembre 2019)

Aladdin (11 Settembre 2019)

Godzilla 2 - King of the Monsters (4K HDR) (12 Settembre 2019)

Cafarnao - Caos e miracoli (19 Settembre 2019)

Stanlio e Ollio (19 Settembre 2019)

X-Men: Dark Phoenix (4K HDR) (19 Settembre 2019)

Pets 2 - Vita da animali (4K HDR) (25 Settembre 2019)

Rocketman (4K HDR) (26 Settembre 2019)

A settembre partono anche due promozioni, una intitolata al Festival di Venezia (attiva fino all'8 settembre), con titoloni come La Favorita, Tre manifesti a Ebbing, Missouri, The Shape of Water, The Wrestler, I segreti di Brokeback Mountain e Faust. Mentre dal 2 al 22 settembre è tempo di Back to school, in cui Rakuten si focalizza sui più giovani: in arrivo, tra i tanti titoli, Dragon Trainer 2, Cattivissimo me, Minions, Deadpool, Deadpool 2, Il ragazzo invisibile, Independence Day: Rigenerazione e tutta la saga de L'era glaciale.