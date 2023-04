Rocco Schiavone 5, trama, cast e anticipazioni del primo episodio, stasera su Rai 2

Rocco Schiavone 5 inizia stasera, 5 aprile, su Rai 2, in prima serata. Torna il vice questore di Marco Giallini, il personaggio creato da Antonio Manzini.

La quinta stagione è composta da quattro episodi. Simone Spada, regista della serie dalla terza stagione, sarà dietro la macchina da presa anche in questa nuova avventura. La sceneggiatura è stata scritta da Manzini e Maurizio Careddu. Nel cast Isabella Ragonese, che ha interpretato Marina, la defunta moglie del vice questore, è uscita di scena, il suo posto è stato preso da Miriam Dalmazio. Ecco la trama ed il cast

Rocco Schiavone - Il viaggio continua: Trama del primo episodio:

Rocco Schiavone torna ai propri compiti di vicequestore di Aosta. Il colpo di pistola sparato per errore dall'agente D'Intino, che gli è costato un rene, non sembra rallentarlo, ma gli ha lasciato un profondo senso di vuoto e di solitudine che pesa nella relazione con Sandra Buccellato. Intanto, sul Monte Bianco, all'altezza di punta Hellbronner, al confine tra Italia e Francia, viene ritrovato un cadavere da due tecnici della funivia. Per non finire nelle indagini, spostano il corpo in territorio italiano. Schiavone intuisce e coinvolge la polizia d'oltralpe.

Cast di Rocco Schiavone

Marco Giallini è Rocco Schiavone

Vicequestore romano, è stato trasferito nel capoluogo valdostano per motivi disciplina e anche ad Aosta sembra mal sopportare la rigidità del clima e delle regole cui anche lui dovrebbe sottostare. Sarcastico, cinico e scontroso, è sotto sotto un uomo profondamente segnato dal dolore e bisognoso di affetti sinceri.

Miriam Dalmazio è Marina

La moglie di Schiavone, rimasta vittima in un agguato destinato al marito. Nonostante siano passati anni e nonostante il trasferimento in un'altra città, dove l'uomo non ha ricordi che possono dolere, Marina continua a vivere nella mente di Rocco, tra ricordi di vita passata e frequenti allucinazioni, in cui la moglie sembra fargli anche da tenera coscienza.

Francesco Acquaroli è Sebastiano Carucci

Sebastiano è l'amico di sempre del vicequestore Schiavone. Coetaneo di Rocco, è un trasteverino, genuino e verace. Sono cresciuti insieme e da sempre condividono tutto con gli altri amici di una vita: Furio e Brizio. Ma se Rocco è diventato un uomo di legge, Sebastiano e gli altri hanno scelto di vivere al di là della legge, senza che però questo abbia mai intaccato la loro amicizia.

Claudia Vismara è Caterina Rispoli

All'inizio oggetto del desiderio del collega Pierron e dello stesso Schiavone. Chiude presto con il collega per dedicarsi alla relazione con Rocco, che però scoprirà che è lei la "spia" mandata dalle alte sfere della Polizia romana con lo scopo di pedinare Schiavone.

Carlo Ponti di Sant'Angelo è Gabriele

Il ragazzino abita al piano di sopra rispetto a Schiavone, spesso è solo perché la madre è sempre a Milano per lavoro. Diventa in qualche modo il figlio che Rocco non ha mai avuto e per questo l'uomo ha un forte senso di protezione nei suoi confronti.

Anna Bellato è Cecilia Porta

È la mamma di Gabriele, vicina di casa di Schiavone.

Massimo Olcese è Andrea Costa

Questore di Aosta

Valeria Solarino è Sandra Buccellato

La giornalista è l'ex moglie del Questore Costa (Massimo Olcese).

Domenico D'Intino è Christian Ginepro

Agente che Schiavone mal sopporta

Michele Deruta è Massimiliano Caprara

Agente anche lui mal sopportto da Schiavone

Massimo Reale è Alberto Fumagalli

Medico legale di Aosta

Lorenza Indovina è Michela Gambino

Commissario della Scientifica, ha una relazione con Fumagalli

Gino Nardella è Ugo Casella

Agente prossimo alla pensione

Ernesto D'Argenio è Italo Pierron

Collaboratore di Schiavone, aiutato proprio da quest'ultimo ad uscire fuori dal giro del gioco d'azzardo

Alberto Lo Porto è Antonio Scipioni

Vice ispettore originario della Sicilia