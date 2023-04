Rocco Schiavone 5: trama, cast e anticipazioni della terza puntata, stasera 14 aprile su Rai 2

Rocco Schiavone 5 torna stasera, 14 aprile, su Rai 2, in prima serata con la terza puntata, in onda eccezionalmente di venerdì. Siamo arrivati al penultimo capitolo di questa quinta stagione, composta da quattro episodi, della serie in cui Marco Giallini interpreta il personaggio creato da Antonio Manzini.

Simone Spada, regista della serie dalla terza stagione, sarà dietro la macchina da presa anche in questa nuova avventura. La sceneggiatura è stata scritta da Manzini e Maurizio Careddu. Nel cast, Isabella Ragonese, che ha interpretato Marina, la defunta moglie del vice questore, è uscita di scena, il suo posto è stato preso da Miriam Dalmazio. Ecco la trama ed il cast. Qui la nostra recensione di Rocco Schiavone.

Rocco Schiavone - Punti di vista: Trama del terzo episodio

Nonostante l'errore commesso sul caso dell'omicidio della professoressa Martinet, Rocco riprende le indagini con determinazione. Oltre all'aiuto della squadra, anche la giornalista Sandra Buccellato trova importanti informazioni sulla studiosa di Leonardo da Vinci e sulle sue pubblicazioni. Così, Sandra e Rocco ritrovano un equilibrio tutto loro, fatto di lavoro e sarcasmo. Intanto, l'agente Deruta è nel pieno della sua crisi sentimentale ed è proprio Schiavone ad aiutarlo a trovare il coraggio per vivere la vita che tanto desidera. Nel frattempo una nuova fondamentale pista emerge scavando nel passato accademico della vittima.

Rocco Schiavone 5, Marco Giallini: "È difficile fare una top 3 delle rotture di c**** nella vita, sono troppe"

Cast di Rocco Schiavone

Marco Giallini è Rocco Schiavone

Vicequestore romano, è stato trasferito nel capoluogo valdostano per motivi disciplina e anche ad Aosta sembra mal sopportare la rigidità del clima e delle regole cui anche lui dovrebbe sottostare. Sarcastico, cinico e scontroso, è sotto sotto un uomo profondamente segnato dal dolore e bisognoso di affetti sinceri.

Miriam Dalmazio è Marina

La moglie di Schiavone, rimasta vittima in un agguato destinato al marito. Nonostante siano passati anni e nonostante il trasferimento in un'altra città, dove l'uomo non ha ricordi che possono dolere, Marina continua a vivere nella mente di Rocco, tra ricordi di vita passata e frequenti allucinazioni, in cui la moglie sembra fargli anche da tenera coscienza.

Francesco Acquaroli è Sebastiano Carucci

Sebastiano è l'amico di sempre del vicequestore Schiavone. Coetaneo di Rocco, è un trasteverino, genuino e verace. Sono cresciuti insieme e da sempre condividono tutto con gli altri amici di una vita: Furio e Brizio. Ma se Rocco è diventato un uomo di legge, Sebastiano e gli altri hanno scelto di vivere al di là della legge, senza che però questo abbia mai intaccato la loro amicizia.

Claudia Vismara è Caterina Rispoli

All'inizio oggetto del desiderio del collega Pierron e dello stesso Schiavone. Chiude presto con il collega per dedicarsi alla relazione con Rocco, che però scoprirà che è lei la "spia" mandata dalle alte sfere della Polizia romana con lo scopo di pedinare Schiavone.

Carlo Ponti di Sant'Angelo è Gabriele

Il ragazzino abita al piano di sopra rispetto a Schiavone, spesso è solo perché la madre è sempre a Milano per lavoro. Diventa in qualche modo il figlio che Rocco non ha mai avuto e per questo l'uomo ha un forte senso di protezione nei suoi confronti.

Anna Bellato è Cecilia Porta

È la mamma di Gabriele, vicina di casa di Schiavone.

Massimo Olcese è Andrea Costa

Questore di Aosta

Valeria Solarino è Sandra Buccellato

La giornalista è l'ex moglie del Questore Costa (Massimo Olcese).

Domenico D'Intino è Christian Ginepro

Agente che Schiavone mal sopporta

Michele Deruta è Massimiliano Caprara

Agente anche lui mal sopportto da Schiavone

Massimo Reale è Alberto Fumagalli

Medico legale di Aosta

Lorenza Indovina è Michela Gambino

Commissario della Scientifica, ha una relazione con Fumagalli

Gino Nardella è Ugo Casella

Agente prossimo alla pensione

Ernesto D'Argenio è Italo Pierron

Collaboratore di Schiavone, aiutato proprio da quest'ultimo ad uscire fuori dal giro del gioco d'azzardo

Alberto Lo Porto è Antonio Scipioni

Vice ispettore originario della Sicilia