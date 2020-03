Rocco Schiavone 4, sospese le riprese a causa del Coronavirus

Le riprese di Rocco Schiavone 4 sono state sospese a causa del Coronavirus. Nelle ultime ore inoltre, Antonio Manzini, lo scrittore che ha dato vita all'amatissimo vicequestore, ha regalato ai suoi lettori una nuova avventura di Schiavone.

Le riprese della quarta stagione di Rocco Schiavone sono state sospese per l'emergenza Coronavirus. La serie tratta dai romanzi di Antonio Manzini è girata ad Aosta, pochi giorni prima era stato fermato il casting per la selezione delle comparse che avrebbero affiancato i protagonisti. La serie ruota intorno al personaggio creato da Manzini, il commissario Schiavone interpretato da Marco Giallini.

Il 20 marzo lo scrittore romano ha deciso di regalare ai suoi lettori in isolamento un racconto inedito. 'L'amore ai tempi del Covid-19', l'iniziativa è stata annunciata dallo stesso autore sulla pagina Facebook della Sellerio Editore. "Ho pensato di alleviare, anche se per pochi minuti, questa quarantena scrivendo un racconto con Rocco Schiavone che vorrei regalare a tutti - ha scritto Manzini per la gioia di tutti i suoi fan - Basta andare sul sito di Sellerio e scaricare il pdf. Che altro dire? Spero vi piaccia. Ah, se poi volete lasciare un euro allo Spallanzani, c'è l'indirizzo dell'ospedale e tutto. È facilissimo. Un abbraccio". Un regalo ed in invito a contribuire, anche in maniera minima, alla raccolta fondi per uno degli ospedali in prima linea alla lotta al Coronavirus.