Rocco Schiavone 6 come finisce? Cosa succederà nell'ultima puntata, stasera su Rai 2

L'attesa ultima puntata di Rocco Schiavone 6, con Marco Giallini, porta il vicequestore di Aosta in Argentina per una missione che lo metterà a dura prova. Cosa succederà nel finale di stagione?

Anche Rocco Schiavone 6 giunge alla sua conclusione con l'attesissima quarta e ultima puntata in onda stasera, mercoledì 12 marzo, su Rai 2. La fiction, ispirata ai romanzi di Antonio Manzini e interpretata da Marco Giallini, ha conquistato il pubblico con il suo protagonista atipico, un antieroe dal carattere ruvido ma irresistibile.

Dopo aver risolto un caso particolarmente complesso, il vicequestore di Aosta non ha tempo per fermarsi: un nuovo mistero lo spingerà fino in Sudamerica.

Rocco Schiavone vola in Argentina: la missione per ritrovare Furio

Rocco Schiavone, Furio e Brizio

L'episodio finale di Rocco Schiavone 6 porta un titolo emblematico: Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Sudamerica?. Il rimando al film di Ettore Scola con Nino Manfredi e Alberto Sordi è chiaro e infatti la puntata vedrà Schiavone alle prese con una nuova e pericolosa ricerca. Brizio lo informa che Furio, partito per l'Argentina per trovare Sebastiano, ha improvvisamente smesso di dare notizie. Preoccupati per la sua sorte, i due amici partono per Buenos Aires dove dovranno muoversi in un paese sconosciuto, senza contatti e con pochissimi indizi.

Grazie al suo acume investigativo e a qualche risorsa inattesa, Rocco riuscirà a rintracciare Furio. Ma la loro missione non si conclude qui: i tre amici dovranno infatti ricostruire gli ultimi movimenti di Sebastiano. Cercando di capire cosa sia realmente accaduto e affrontando infine - almeno per il vicequestore - un passato carico di ombre e segreti irrisolti.

Un finale ricco di tensione: Rocco faccia a faccia con il passato

Marco Giallini è Rocco Schiavone

L'incontro con Sebastiano si preannuncia carico di tensione, soprattutto per Rocco, che continua a portare sulle spalle il peso della morte della moglie dovuta anche all'ex amico. Quali risposte troverà il vicequestore alla fine del suo viaggio? In questo finale di stagione non mancano momenti di alta tensione e colpi di scena inaspettati, ma è soprattutto una resa dei conti interiore, profonda, a fare da fil rouge.

L'episodio conclusivo della stagione andrà in onda questa sera su Rai 2 alle 21.25. Ma per chi volesse recuperare anche le puntate precedenti, l'intera sesta stagione di Rocco Schiavone è disponibile in streaming gratuito su RaiPlay.