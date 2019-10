Rocco Schiavone 3, seconda puntata stasera su Rai1: anticipazioni

Rocco Schiavone 3 torna stasera su Rai2 con la seconda puntata dal titolo Accattone. Sempre amatissimo dal suo fedele pubblico, il vicequestore burbero dal cuore tenero più famoso del piccolo schermo, che ha il volto di Marco Giallini, si prepara a conquistare ancora una volta la prima serata del martedì, come successo al debutto la scorsa settimana.

Ecco le anticipazioni dell'episodio che arriverà stasera alle 21.20 in punto: il cadavere del ragionier Latta viene ritrovato dietro a un'edicola al mercato rionale da Alfredo Bissolati. Alfredo e Latta si conoscevano: insieme a Carlo Moriani, erano soliti recarsi al mercato all'ora della chiusura per raccattare gli avanzi e gli scarti lasciati in terra. Ma questa non è l'unica cosa di cui Schiavone (Marco Giallini) deve occuparsi: Costa (Massimo Olcese), infatti, lo ha convocato per comunicargli l'esistenza di un ladro all'interno della questura. Nel giro di poco tempo sono spariti un laptop e un drone e il vicequestore deve scoprire il responsabile. Quando si accorge anche dell'assenza della sua scorta di erba nella scrivania, Rocco ci mette poco a farsi un'idea del colpevole.